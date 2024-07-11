Умерла актриса Шелли Дюваль, сыгравшая главную роль в «Сиянии»

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Американская актриса Шелли Дюваль, известная по главной роли в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на партнера Дюваль.
Женщина скончалась во сне от осложнений, которые были вызваны диабетом, в своем доме в штате Техас. Иные подробности о смерти Дюваль не разглашаются.
Самая известная роль актрисы — персонаж Венди Торранс, жены главного героя в фильме «Сияние» Стенли Кубрика. Примечательно, что режиссера обвиняли в психологическом насилии над Дюваль, поскольку он заставлял ее плакать по двенадцать часов на площадке ради нужных кадров, что отразилось на ее здоровье.
Актриса является обладательницей двух премий «Эмми» и приза за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале. С начала 2000-х она перестала сниматься в кино.
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Самая известная роль актрисы — персонаж Венди Торранс, жены главного героя в фильме «Сияние» Стенли Кубрика. Примечательно, что режиссера обвиняли в психологическом насилии над Дюваль, поскольку он заставлял ее плакать по двенадцать часов на площадке ради нужных кадров, что отразилось на ее здоровье.
Актриса является обладательницей двух премий «Эмми» и приза за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале. С начала 2000-х она перестала сниматься в кино.
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Екатерина Коршунова