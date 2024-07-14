Умерла звезда «Беверли Хиллз, 90210» и «Зачарованных» Шеннен Доэрти

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Актриса Шеннен Доэрти, известная по ролям в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные», скончалась на 54-м году жизни. Об этом сообщила публицист Доэрти Лесли Слоун, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Уточняется, что долгие актриса боролась с онкологией. У Доэрти впервые диагностировали рак груди в 2015 году.
В последние дни со знаменитостью рядом находились ее дочь, сестра, тетя, друг и собака Боуи. Слоун попросила фанатов актрисы не беспокоить близких, чтобы дать им возможность «спокойно скорбеть».
Доэрти получила известность благодаря роли Бренды Уолш в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Актриса также снималась в сериале «Зачарованные».
Ранее сообщалось, что американская актриса Шелли Дюваль, известная по главной роли в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», умерла в возрасте 75 лет.
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В последние дни со знаменитостью рядом находились ее дочь, сестра, тетя, друг и собака Боуи. Слоун попросила фанатов актрисы не беспокоить близких, чтобы дать им возможность «спокойно скорбеть».
Доэрти получила известность благодаря роли Бренды Уолш в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Актриса также снималась в сериале «Зачарованные».
Ранее сообщалось, что американская актриса Шелли Дюваль, известная по главной роли в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», умерла в возрасте 75 лет.
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Екатерина Коршунова