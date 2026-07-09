«Не только бешенство»: Россиянам объяснили, почему опасно трогать ежей
Врач Болдырева: контакт с ежами грозит сальмонеллёзом и стригущим лишаём
Врач-инфекционист Екатерина Болдырева из медицинской компании «СберЗдоровье» предупредила россиян о потенциальных рисках для здоровья при прямом контакте с ежами.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что прикосновения и кормление с рук грозят сальмонеллёзом с болями в животе, диареей, рвотой и стригущим лишаем — зудящими кольцевидными пятнами на коже. Особенно, по её словам, рискуют люди с царапинами и дерматитом.
«Если после контакта с ежами появились вышеперечисленные симптомы, важно как можно быстрее обратиться к инфекционисту, чтобы провести диагностику и своевременно начать лечение. Это можно сделать не только очно, но и при помощи телемедицинских сервисов», — отметила врач.Болдырева подчеркнула, что уколы иглами, укусы и царапины легко инфицируются стафилококками и стрептококками. Риск бешенства от ежей минимален, но не исключён — в науке есть единичные случаи.
Инфекционист добавила, что при травме нужно промыть рану мылом в течение 10–15 минут и обратиться в травмпункт для решения вопроса о вакцинации от столбняка и бешенства. Кроме того, на иглах ежа могут жить клещи — переносчики энцефалита и боррелиоза.