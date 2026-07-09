Врач объяснил россиянам, почему безалкогольное пиво полезно после тренировки

09 июля 2026, 08:55

Фомичев: в безалкогольном пиве есть компоненты, восполняющие потери после спорта

Фото: iStock/celsopupo

Врач и триатлонист Виктор Фомичев рассказал, почему безалкогольное пиво полезно после тренировки. Об этом пишет РИА Новости.