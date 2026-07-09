Врач объяснил россиянам, почему безалкогольное пиво полезно после тренировки
Врач и триатлонист Виктор Фомичев рассказал, почему безалкогольное пиво полезно после тренировки. Об этом пишет РИА Новости.
Во время интенсивных физических нагрузок или тренировок сердце человека работает на пределе. В результате организм начинает выделять пот, с которым выводятся вода, минералы и витамины. Эти вещества необходимо восполнять, чтобы избежать обезвоживания. В этом контексте особенно важен натрий, который помогает удерживать влагу в тканях. Именно он содержится в безалкогольном пиве, пояснил эксперт.
Врач подчеркнул, что в солодовом напитке присутствуют витамины группы B, такие как B6 и фолаты. Эти витамины естественным образом образуются благодаря использованию пивных дрожжей. Кроме того, в безалкогольном пиве содержатся другие полезные компоненты, такие как кремний и бета-глюканы, которые активно расходуются организмом во время занятий спортом, подчеркнул Фомичев.
Безалкогольное пиво также способствует поддержанию иммунитета благодаря полифенолам, которые являются природными соединениями, получаемыми из хмеля и солода. Эти вещества обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием. Однако врач уточняет, что потребление пива должно быть частью рациона, а не заменой полноценного питания, воды и здорового сна.
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