Россиянам объяснили, как избежать зуда купальщика на водоёмах

09 июля 2026, 05:14

Биолог Федоров: Церкариоз можно предотвратить, если не плавать в водоемах с птицами

Фото: iStock/Anze Furlan / psgtproductions

Кандидат биологических наук и член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров рассказал, как защитить себя от церкариоза, или так называемого зуда купальщика. Его слова передает РИА Новости.