Россиянам объяснили, как избежать зуда купальщика на водоёмах
Кандидат биологических наук и член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров рассказал, как защитить себя от церкариоза, или так называемого зуда купальщика. Его слова передает РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что заражение церкариозом происходит при контакте с водой в закрытых пресных водоёмах, где живут птицы. Личинки паразитов проникают в кожу и вызывают сильный зуд, покраснение, аллергию и мелкие волдыри.
Чтобы снизить риск заболевания, сразу после купания нужно энергично растереть кожу жёстким полотенцем или песком — механическое трение разрушает личинки, которые только начали внедряться. Затем следует принять душ и снова вытереться. Если сыпь появилась через день, можно принять антигистаминные препараты. Также разрешается использование мази с ментолом или кортикостероидов, если их назначил врач.
Федоров также посоветовал избегать мелководья со стоячей водой и зарослями, особенно в жаркую погоду, и выбирать для купания глубокие проточные места или оборудованные пляжи без водоплавающих птиц.
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