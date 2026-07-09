Врач перечислил пять утренних привычек для бодрости и спокойствия

09 июля 2026, 09:07

Врач Амир Хан посоветовал для улучшения здоровья выходить на улицу каждое утро

Фото: iStock/oatawa

Врач общей практики Амир Хан посоветовал начать день с простых действий, способных поддержать физическое и эмоциональное состояние. Среди них — вода после сна, короткий выход на свежий воздух и дыхательная пауза. Об этом сообщает Daily Mirror.