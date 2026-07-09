Врач перечислил пять утренних привычек для бодрости и спокойствия
Врач общей практики Амир Хан посоветовал начать день с простых действий, способных поддержать физическое и эмоциональное состояние. Среди них — вода после сна, короткий выход на свежий воздух и дыхательная пауза. Об этом сообщает Daily Mirror.
По словам специалиста, утром полезно выпить стакан воды. За ночь организм теряет часть жидкости, поэтому такой шаг помогает быстрее прийти в тонус. Хан считает важной и недолгую прогулку или просто выход на улицу на 10–20 минут. Утренний свет помогает настроить внутренние ритмы, поддерживает уровень энергии днем и положительно влияет на качество сна.
Еще одна рекомендация касается ходьбы босиком по траве. Врач объяснил, что такая привычка задействует нервные окончания стоп, развивает чувство равновесия и помогает расслабиться.
Кроме этого, медик посоветовал прислушиваться к звукам природы, например к пению птиц. По его мнению, они снижают напряжение и улучшают настроение. В завершение Хан рекомендовал сделать пять медленных глубоких вдохов. Такая практика успокаивает сердечный ритм и помогает организму легче справляться со стрессом.
Помимо утренних привычек, справляться со стрессом помогает устойчивый режим дня. Когда человек старается ложиться и вставать примерно в одно и то же время, нервная система работает стабильнее, а организму легче восстанавливаться. Важную роль играет и обычная физическая активность: даже спокойная ходьба, легкая зарядка или растяжка снижают внутреннее напряжение, потому что помогают переключить внимание и уменьшают уровень тревоги. Не менее полезно сократить поток лишней информации, особенно если с самого утра или перед сном постоянно читать новости и переписки. Небольшие паузы без телефона, тихая музыка, чтение или несколько минут в тишине часто дают нервной системе больше отдыха, чем кажется.
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