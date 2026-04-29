Не только iPhone: раскрыт список самых популярных зарубежных заказов у россиян
Эксперт по международной логистике, параллельному импорту и доставке, основатель и CEO Shopium Филипп Глушенко сообщил, что россияне все чаще заказывают из-за границы электронику, автозапчасти и редкие товары с высокой наценкой внутри страны. Об этом пишет «Лента.ру».
По его словам, после 2022 года спрос сместился от массовых покупок к точечным заказам. Люди чаще выбирают дорогие и нишевые позиции. Лидером остается электроника. В этот список входят устройства Apple, техника Dyson, Bosch и Philips, а еще аудиосистемы и специальное оборудование.
Высокий интерес сохраняют автозапчасти для Volkswagen, Toyota и Nissan. Россияне еще заказывают одежду и обувь Nike, Puma, Under Armour, Adidas, а вдобавок премиальную косметику. Отдельный сегмент формируют медицинские и промышленные решения. Их обычно везут под конкретный запрос. Глушенко отметил, что рынок сейчас выглядит более структурированным. Массовый ассортимент чаще ведут крупные дистрибьюторы и байеры, ведь объем помогает снижать цену.
Нишевые позиции берут на себя профильные логисты. При этом маршруты регулярно меняются, а требования к сертификации становятся жестче. Сроки доставки зависят от погоды и ситуации на границах. Из-за этого импорт теряет скорость и требует больше денег. Покупатели уже привыкают к новым условиям. Повседневный ассортимент многие берут в России, если выгода не покрывает ожидание. Редкие позиции по-прежнему выгодно везти из-за рубежа. Даже с учетом логистики экономия порой достигает 20–30 процентов.
