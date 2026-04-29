Россиянам раскрыли способ тратить меньше без жесткой экономии
Экономист, партнер коммуникационного агентства «Голдман и По» Ахмед Юсупов назвал привычку заранее планировать покупки главным способом сократить траты в магазине. Он подчеркнул, что обычный список в телефоне или на бумаге помогает не поддаваться на уловки мерчандайзинга. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам эксперта, весной 2025 года почти половина покупателей стала реже брать лишние товары. Такой подход помогает держать бюджет под контролем и не выходить за рамки нужного набора продуктов. Юсупов советует присмотреться к большим упаковкам круп, масла и макарон. Семейный формат часто дает выгоду на 15–25 процентов по сравнению с привычным объемом.
Еще один способ снизить чек — товары под собственными марками сетей. Экономист отметил, что такие позиции нередко стоят на 20–30 процентов дешевле известных брендов, особенно в категориях муки, сахара, консервов и круп. Отдельное внимание эксперт призвал уделять овощам и фруктам. В несезон за свежие помидоры и огурцы приходится переплачивать, поэтому замороженные смеси могут стать разумной заменой.
В конце Юсупов посоветовал сравнивать предложения через агрегаторы и приложения лояльности. На это уходит всего несколько минут, зато экономия на регулярных покупках становится вполне заметной.
