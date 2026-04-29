Россиянам объяснили последовательность действий при застревании в лифте
При застревании в лифте сначала следует нажать кнопку вызова на панели, а если диспетчер не ответит — звонить в аварийную службу. Об этом сообщил РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Если мобильная связь отсутствует, эксперт советует ритмично стучать по створкам дверей или громко звать на помощь, делая паузы, чтобы услышать ответ. Не стоит опасаться нехватки воздуха – конструкция лифта предусматривает естественную вентиляцию, а системы безопасности блокируют падение кабины.
В крайнем случае можно набрать 112: звонок пройдёт даже без сим-карты и при нулевом балансе. Бондарь указал, что застрявшего человека обязаны эвакуировать в течение получаса с момента регистрации вызова. Пустую кабину имеют право чинить до суток.
При регулярных поломках жилец направляет заявку в свою управляющую компанию – можно использовать мобильный сервис «Госуслуги.Дом». Если коммунальщики молчат, следует обратиться в жилищную инспекцию или в Ростехнадзор.
«Статья 9.1.1 КоАП РФ («Нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов») определяет санкции для виновных. Для должностного лица, допустившего нарушение, штраф составляет от двух до пяти тысяч рублей. Если неисправность создавала угрозу жизни людей, взыскание возрастает до 30 тысяч рублей, либо применяется дисквалификация», — рассказал эксперт.При этом для юридических лиц предусмотрены более серьезные штрафы. Бондарь добавил, что долгая и бесперебойная работа лифта также зависит от аккуратности жильцов: перегруз кабины и прыжки в ней сокращают срок службы оборудования.