Россиянам объяснили последовательность действий при застревании в лифте

29 апреля 2026, 04:36

РИА Новости: Россиянам следует звонить в аварийную службу при застревании в лифте

Фото: iStock/Petra Richli

При застревании в лифте сначала следует нажать кнопку вызова на панели, а если диспетчер не ответит — звонить в аварийную службу. Об этом сообщил РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.





Если мобильная связь отсутствует, эксперт советует ритмично стучать по створкам дверей или громко звать на помощь, делая паузы, чтобы услышать ответ. Не стоит опасаться нехватки воздуха – конструкция лифта предусматривает естественную вентиляцию, а системы безопасности блокируют падение кабины.





«Статья 9.1.1 КоАП РФ («Нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов») определяет санкции для виновных. Для должностного лица, допустившего нарушение, штраф составляет от двух до пяти тысяч рублей. Если неисправность создавала угрозу жизни людей, взыскание возрастает до 30 тысяч рублей, либо применяется дисквалификация», — рассказал эксперт.