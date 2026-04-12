«Не только тюбиками»: Российский космонавт раскрыл детали космического меню

12 апреля 2026, 21:15

Космонавт Кивирян: рацион на орбите включает сублиматы и соусы в тюбиках

Космонавт Арутюн Кивирян рассказал о питании на орбите. По его словам, сейчас еда в космосе существует не только в тюбиках. Основные блюда доставляют на станцию в консервированном и сублимированном виде.





В беседе с RT Кивирян пояснил, что тюбики тоже используют, но в них находятся не полноценные блюда, а соусы, мёд и другие продукты, которые на Земле обычно расфасовывают подобным образом.

«Они представлены в виде сублиматов. То есть это еда, из которой полностью убрали воду, запаковали, и на станции нужно просто добавить горячей воды и подождать, пока еда восстановится, чтобы её можно было употребить в пищу. И так же еда представлена в виде консервированных продуктов, как обычные консервы на Земле, только они приготовлены специально для космоса», — отметил Арутюн.