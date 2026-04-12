Владимир Путин заявил о динамичном развитии российской космической отрасли
Обращение главы государства к участникам торжественного концерта по случаю Дня космонавтики в Государственном Кремлёвском дворце зачитал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Сегодня отрасль динамично развивается. Наши ракеты-носители и корабли обеспечивают надёжную работу Международной космической станции. Совершенствуется орбитальная инфраструктура, наращивается спутниковая группировка, создаются новые перспективные системы», — подчеркнул Владимир Владимирович.Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным и сообщил о своём участии в московском параде 9 мая.