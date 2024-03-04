«Не торопиться в принятии решений»: Гороскоп с 4 по 10 марта для всех знаков

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В воскресенье 10 марта состоится Новолуние. Луна расположится в Рыбах. Наступает период благоприятный для медитаций и для того, чтобы прислушаться к интуиции. Мечтать благоприятно, но надо быть при этом реалистами и твёрдо стоять на ногах.
Астролог Анна Лебеденко специально для «Радио 1» подготовила астрологический прогноз с 4 по 10 марта для всех 12 знаков зодиака.
В деловой сфере появятся возможности, которые не видели раньше или, которые ранее были не востребованы. Благоприятно больше общаться с деловыми партнёрами и коллегами, делиться своими мыслями и постараться увлечь их своими идеями. Перед принятием важных решений желательно брать паузу.
В любви нужно быть сочувствующими и уметь сопереживать партнёру. Безусловная любовь и искренние чувства могут значительно сблизить. Лучше добровольно брать ответственность друг за друга.
Серьёзность и стабильность необходимы для прочности союза. В новых отношениях, которые еще не проверены временем, надо быть очень разборчивыми. Иллюзии и всё ненастоящее развеется в ближайший лунный месяц.
В вопросах здоровья возможно исцеление. Важно обратить внимание на свое настроение и исследовать духовную сторону жизни.
Тельцу важно быть романтичным и демонстрировать свои чувства. Влюблённость подарит вдохновение.
Близнецам нужно быть сосредоточенными. У них все получится, если не торопиться и учитывать факты и реальное положение дел.
Раку благоприятно поддерживать у себя хорошее настроение, беречь своё здоровье и хорошо питаться.
Льву надо флиртовать и демонстрировать свои лучшие качества. Он будет притягивать к себе восхищенные взгляды.
Деве поможет трудолюбие и работоспособность. Её профессионализм оценит руководство.
Весы почувствуют духовный подъём прилив сил. Они обнаружат в себе новые способности и таланты.
Скорпиона ждёт интенсивная неделя. Ему важно контролировать свои эмоции, и он сможет из всего извлечь пользу.
У Стрельца в любви отношения пройдут проверку на прочность и серьёзность. Новизна и неожиданный поворот судьбы благоприятны.
Козерогу надо следовать своим идеалам и идти к своей цели. Ему нужно пересмотреть свой образ жизни и улучшить его.
Водолею благоприятно делать покупки. Они его обрадуют и украсят. Побольше времени лучше проводить с друзья и надо быть добрым от души.
Рыб ждут удивительные события. Обстоятельства будут складываться необычно.
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В деловой сфере появятся возможности, которые не видели раньше или, которые ранее были не востребованы. Благоприятно больше общаться с деловыми партнёрами и коллегами, делиться своими мыслями и постараться увлечь их своими идеями. Перед принятием важных решений желательно брать паузу.
Серьёзность и стабильность необходимы для прочности союза. В новых отношениях, которые еще не проверены временем, надо быть очень разборчивыми. Иллюзии и всё ненастоящее развеется в ближайший лунный месяц.
В вопросах здоровья возможно исцеление. Важно обратить внимание на свое настроение и исследовать духовную сторону жизни.
Особые рекомендации для каждого знака зодиакаОвну надо разгадать свои сны. Они могут быть вещими и очень увлекательными на этой неделе.
Тельцу важно быть романтичным и демонстрировать свои чувства. Влюблённость подарит вдохновение.
Близнецам нужно быть сосредоточенными. У них все получится, если не торопиться и учитывать факты и реальное положение дел.
Раку благоприятно поддерживать у себя хорошее настроение, беречь своё здоровье и хорошо питаться.
Льву надо флиртовать и демонстрировать свои лучшие качества. Он будет притягивать к себе восхищенные взгляды.
Деве поможет трудолюбие и работоспособность. Её профессионализм оценит руководство.
Весы почувствуют духовный подъём прилив сил. Они обнаружат в себе новые способности и таланты.
Скорпиона ждёт интенсивная неделя. Ему важно контролировать свои эмоции, и он сможет из всего извлечь пользу.
У Стрельца в любви отношения пройдут проверку на прочность и серьёзность. Новизна и неожиданный поворот судьбы благоприятны.
Козерогу надо следовать своим идеалам и идти к своей цели. Ему нужно пересмотреть свой образ жизни и улучшить его.
Водолею благоприятно делать покупки. Они его обрадуют и украсят. Побольше времени лучше проводить с друзья и надо быть добрым от души.
Рыб ждут удивительные события. Обстоятельства будут складываться необычно.
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Алина Юрчак