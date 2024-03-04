«Не торопиться в принятии решений»: Гороскоп с 4 по 10 марта для всех знаков

В воскресенье 10 марта состоится Новолуние. Луна расположится в Рыбах. Наступает период благоприятный для медитаций и для того, чтобы прислушаться к интуиции. Мечтать благоприятно, но надо быть при этом реалистами и твёрдо стоять на ногах.