Адвокат Трунов раскрыл причину досрочного освобождения серийного убийцы-расчленителя Масалимова

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На свободу выйдет серийный убийца-расчленитель Анвар Масалимов, который избежал смертной казни в 90-х годах. Ему заменили наказание на пожизненное лишение свободы, а сейчас стало известно, что он выйдет по УДО перед Новым Годом. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.
Адвокат, доктор юридических наук, профессор, президент Международной юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» Игорь Трунов в беседе с «Радио 1» сообщил, что дело этого преступника было пересмотрено и переквалифицировано, и он как серийный убийца и расчленитель был условно досрочно освобожден еще в 2016 году.
По словам адвоката, сейчас в России семь колоний, где отбывают пожизненное лишение свободы, и многие заключенные по истечение 25 лет пишут ходатайства на освобождение.
Дмитрий Канаев добавил, что в России уличная преступность падает, и сейчас злоумышленникам интереснее орудовать в интернете: забирать квартиры, обнулять счета, воровать деньги.
По его мнению, смертная казнь в России не должна применяться, потому что имеется большая вероятность судебной ошибки, которую не исправишь.
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«Потом в 2018 году он порезал своего знакомого в ходе пьяной ссоры и получил пять лет колонии. Сейчас он их отбыл, и выходит. На тот момент, в 90-х, произошла либерализация уголовного законодательства, которая отменила квалификацию особо опасного рецидивиста, и в связи с этим его освободили в 2016. Он вышел на свободу еще тогда, просто никак не угомонится. Поменялось законодательство, он писал жалобы, ходатайства. Он добился в рамках правового поля изменения квалификации», — объяснил эксперт.
По словам адвоката, сейчас в России семь колоний, где отбывают пожизненное лишение свободы, и многие заключенные по истечение 25 лет пишут ходатайства на освобождение.
«В колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области 70 заключенных, отсидевших 25 лет и имеющих право на УДО. В прошлому году подали 10 ходатайств на УДО, но ни одно не было удовлетворено. Количество тех, кто может выйти на свободу, растет с каждым годом. На каком-то этапе суды будут удовлетворять эти ходатайства, потому что не все злостные нарушители режима», — сообщил специалист.
Дмитрий Канаев добавил, что в России уличная преступность падает, и сейчас злоумышленникам интереснее орудовать в интернете: забирать квартиры, обнулять счета, воровать деньги.
«Вы вечером в России можете ходить спокойно, так говорит статистика. У нас полупустые зоны», — уверил адвокат.
По его мнению, смертная казнь в России не должна применяться, потому что имеется большая вероятность судебной ошибки, которую не исправишь.
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Анастасия Бондарева