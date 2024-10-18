Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков объяснил обращение к Кадырову

Московская область известна своим удобным расположением, развитой инфраструктурой и близостью к Москве. Здесь жизнь протекает в более спокойном ритме, но при этом сохраняются все преимущества жизни в мегаполисе. «Радио 1» расскажет про лучшие города Подмосковья для комфортной жизни.