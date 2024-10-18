Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков объяснил обращение к Кадырову

Рауф Арашуков (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Обращение пожизненно осужденного экс-сенатора Рауфа Арашукова к главе Чечни Рамзану Кадырову и извинения перед ним являются их личными делами. Об этом Арашуков через своего адвоката сообщил РБК.
По словам Арашукова, он не видит ничего плохого в том, чтобы обратиться к Кадырову с извинениями за совершенные ошибки. Уточняется, что осужденный считает лидера Чечни своим другом.
Арашуков добавил, что лично составил обращение и передал его через адвоката. Данное обращение было опубликовано в сети в четверг, 17 октября.
Напомним, экс-сенатор и его отец Рауль признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Согласно информации следствия, сумма хищений составила более 30 млрд рублей.
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Арашуков добавил, что лично составил обращение и передал его через адвоката. Данное обращение было опубликовано в сети в четверг, 17 октября.
Напомним, экс-сенатор и его отец Рауль признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Согласно информации следствия, сумма хищений составила более 30 млрд рублей.
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Екатерина Коршунова