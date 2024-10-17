Стало известно, что перед Новым годом на свободу выйдет серийный убийца-расчленитель

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В декабре этого года серийный убийца-расчленитель Анвар Масалимов вновь окажется на свободе. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Сообщается, что Масалимов стал первым в истории России осуждённым, чья смертная казнь была заменена на пожизненное лишение свободы. Позже его освободили по УДО, но вскоре он снова оказался за решёткой.
По данным канала, 63-летний преступник в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии ИК-3 в Башкортостане.
Масалимов совершил своё первое убийство в 1980 году, когда, находясь в командировке, зарезал своего собутыльника. За это он был приговорён к 15 годам колонии.
В 1991 году, уже в колонии-поселении, он совершил второе убийство — задушил и расчленил знакомого, после чего сжёг останки. В 1992 году его приговорили к смертной казни, но из-за моратория на её исполнение наказание было заменено на пожизненное заключение.
После 25 лет в заключении Масалимов вышел на свободу по УДО в 2016 году. Однако его жизнь на свободе оказалась недолгой: в 2018 году он снова оказался за решёткой после того, как порезал ножом своего собутыльника. В 2019 году суд приговорил его к пяти годам колонии.
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По данным канала, 63-летний преступник в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии ИК-3 в Башкортостане.
Масалимов совершил своё первое убийство в 1980 году, когда, находясь в командировке, зарезал своего собутыльника. За это он был приговорён к 15 годам колонии.
В 1991 году, уже в колонии-поселении, он совершил второе убийство — задушил и расчленил знакомого, после чего сжёг останки. В 1992 году его приговорили к смертной казни, но из-за моратория на её исполнение наказание было заменено на пожизненное заключение.
После 25 лет в заключении Масалимов вышел на свободу по УДО в 2016 году. Однако его жизнь на свободе оказалась недолгой: в 2018 году он снова оказался за решёткой после того, как порезал ножом своего собутыльника. В 2019 году суд приговорил его к пяти годам колонии.
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Дарья Осипова