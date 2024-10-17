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Киллер, расстрелявший офицера ВС РФ, мог караулить его несколько часов

17 октября 2024, 11:46
Фото: iStock/aruba200

Фото: iStock/aruba200

Убийца, расстрелявший заместителя начальника управления воинской части Никиту Кленкова, мог поджидать его несколько часов. Об этом пишет Baza.
По данным издания, на месте происшествия эксперты обнаружили два окурка, банку энергетика, упаковку из-под йогурта, а также фантик из-под шоколадки. Следователи полагают, что какие-то из этих предметов могли принадлежать киллеру.

Правоохранительные органы ищут пешехода, подозреваемого в убийстве. Предполагается, что преступник добрался до деревни, где жил военный, пешком через лес.



В первые часы после убийства правоохранители ввели план «Перехват». Останавливали и досматривали все проезжающие машины. Оказалось, что все они принадлежали местным жителям и не имели отношения к преступлению. В результате появилась версия, что киллер скрылся пешком.


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#сво
#вс рф
В Одинцове мужчина получил на улице удар ножом от прохожего
17 октября 2024, 12:28

Фото: iStock/Tunatura

Нападение с ножом произошло в подмосковном Одинцове: мужчина ранил проходящего мимо незнакомца. Нападавшего задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Росгвардейцы заметили пострадавшего во время вечернего патрулирования города: мужчина лежал на земле во дворе одного из жилых домов. Пострадавший рассказал, что неизвестный ему человек, проходя мимо, ударил его ножом и скрылся в соседнем доме», — говорится в сообщении.
В результате расследования росгвардейцы совместно с полицейскими по полученным приметам задержали нападавшего. Им оказался ранее судимый за кражу 55-летний уроженец Орловской области. По факту нападения проводится проверка.

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#одинцово
#одинцовский городской округ
#росгвардия
#нападение
#нож
#криминал
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В Москве девушка подожгла гостиничный номер по заданию Украины
Девушка подожгла номер в отеле «Аструс» в Москве по заказу Украины
17 октября 2024, 11:58

Фото: iStock/Animaflora

Девушка подожгла гостиничный номер в Москве по заказу украинских спецслужб. Об это сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что минувшей ночью в гостинице «Аструс» на Ленинском проспекте едва не случилась трагедия. В номере на 18 этаже сработала пожарная сигнализация. К счастью, автоматическая система тушения оперативно ликвидировала огонь, благодаря чему удалось избежать крупного пожара.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в номере разлитый по полу бензин. По горячим следам была задержана поджигательница. Ей оказалась 21-летняя Анастасия Б. На допросе она рассказала, что получила задание из Украины. Ей велели заселиться в московскую гостиницу и устроить там пожар.

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#москва
#гостиница
#поджог
#пожар
#украина
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«Теракт»: РПЦ прокомментировала нападение людей в масках на главный собор в Черкассах
В РПЦ назвали терактом нападение экстремистов в масках на собор УПЦ в Черкассах
17 октября 2024, 11:52

Фото: iStock/Popescu Marius

Экстремистское нападение на собор УПЦ в Черкассах стало очередным актом терроризма, который произошел с поддержкой раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом заявил 17 октября Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви с обществом и СМИ.
Этим утром около ста человек в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора в Черкассах — главного храма Черкасской епархии канонической УПЦ. Это один из самых больших соборов на Украине. Захватчики открыли огонь по верующим и использовали перцовые баллончики. Позже в УПЦ заверили, что собор удалось защитить. По словам митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, в нападении участвовал местный депутат. Журналисты сообщили, что из храма украли деньги, документы, компьютеры и иконы.
«Не секрет, что сторонники так называемой ПЦУ — это группа бандитов и экстремистов различных направлений. Этот инцидент только подтверждает, что они ведут себя как боевики ИГИЛ*, врывающиеся в храмы для грабежа и захвата. Остается лишь констатировать, что этот террористический акт, как и прочие действия, поддерживаемые ПЦУ», — цитирует Кипшидзе РИА Новости.

В РПЦ также отметили, что такие теракты не вызывают никакой реакции со стороны украинских властей и их западных союзников, которые дали экстремистам полную свободу.

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В Петербурге няня случайно убила полугодовалого младенца, дав ему обезболивающее
17 октября 2024, 11:27

Фото: iStock/globalmoments

В Петербурге няня случайно убила полугодовалого младенца, дав ему обезболивающее. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что трагедия произошла 15 октября. Родители оставили сына под присмотром 24-летней няни, уроженки Узбекистана.

У ребёнка резались зубы, он сильно плакал. Когда у мальчика поднялась температура няня решила дать ему обезболивающее. Через некоторое время у малыша начались судороги, после чего он перестал дышать. Девушка экстренно вызвала скорую. Медики пытались реанимировать ребёнка. После приезда матери их вместе отправили в больницу. Младенец находился в состоянии клинической смерти, спасти его не удалось.

Тело мальчика отправили в морг. Там установят причину смерти.

Няню доставили в отделении полиции. На неё составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#санкт-петербург
#убийство
#ребёнок
#лекарство
#трагедия
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Подмосковные приставы вернули маме похищенного отцом младенца
17 октября 2024, 11:17

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО

Семимесячного ребёнка, которого незаконно забрал и удерживал его отец, вернули матери судебные приставы Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка ФССП.
«Женщина поехала подавать документы на развод. При подаче заявления суд сразу выдал документ, обязывающий отца и бабушку ребёнка отдать младенца матери и не препятствовать их переезду в другой регион. Но когда женщина вернулась домой, муж не впустил её и отказался отдать ребёнка», — говорится в сообщении.
Женщина сразу подала иск на принудительное исполнение решения суда. Сначала приставы созвонились с отцом ребёнка и предложили добровольно передать мальчика матери, однако получили отказ. Тогда против отца и бабушки младенца возбудили исполнительное производство и после положенных по закону пяти дней отправились вместе с мамой ребёнка в дом его отца.

Дверь открыла бабушка ребёнка, но ни отца, ни мальчика там не было. Бабушка заявила, что не знает, где её сын и внук. Мама ребёнка сказала, что малыш был записан в бассейн и на массаж, но выяснилось, что туда мальчика не привозили. Ребёнка и мужчину объявили в федеральный розыск.

В результате поисков приставы выяснили ещё один адрес, где мог находиться мужчина, и прибыли туда вместе с бойцами спецназа. Мужчина оказался на месте. Его увезли в отделение судебных приставов, где после длительной беседы он согласился вернуть сына своей бывшей жене. В тот же день ребёнка передали матери.

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#суд
#приставы
#мать
#отец
#ребёнок
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В Петербурге неизвестные с топорами разгромили цех по производству деталей для вертолётов
Неизвестные разгромили цех по производству деталей для вертолетов в Петербурге
17 октября 2024, 10:51

Фото: iStock/Kaan Sezer

В Санкт-Петербурге неизвестные проникли на территорию завода и разгромили цех по производству деталей для вертолётов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что это произошло в ночь на 14 октября. Шесть человек в масках с топорами и молотками пробрались на территорию завода и начали разбивать станки. Также один из злоумышленников отобрал телефоны у находившихся в цеху работников. Спустя несколько минут они покинули место происшествия.

Согласно одной из версий произошедшего, злоумышленники могут быть конкурентами этого завода.

В настоящий момент оценивается нанесённый ими ущерб.

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#цех
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#происшествия
#ущерб
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Объявленную в розыск педиатра Буянову задержали с крупной суммой у границы РФ
17 октября 2024, 10:49

Фото: iStock/zoka74

Врач-педиатр Надежда Буянова, которую обвиняют в распространении фейков о ВС РФ, во время ее розыска была обнаружена у российской границы с большой суммой денег при себе. Такая информация следует из официальных судебных документов, передает РИА Новости.
Выяснилось, что Буянова ранее нарушила избранную для нее меру пресечения и скрылась, после чего ее объявили в розыск.

«Установление ее местонахождения и задержание стало возможным исключительно вследствие разыскных мероприятий сотрудников правоохранительных органов. При этом она была выявлена в местности, значительно удаленной от установленного судом места применения ранее избранной меры пресечения», — говорится в документах.

Уточняется, что женщину обнаружили вблизи российской границы с иностранным государством, где живую ее родственники. Кроме того, с собой она везла крупную сумму денег.

Напомним, арестованная по делу о фейках о ВС РФ столичный педиатр Надежда Буянова не признала вину.

Педиатр была уволена из московской поликлиники № 140 после жалобы мамы ребёнка, пришедшего к ней на приём. Буянова якобы сказала мальчику, что его отец, погибший в ходе спецоперации, был «законной целью для Украины». Родительница записала жалобу, которая дошла до главы СК РФ Бастрыкина, а тот распорядился возбудить уголовное дело, после чего педиатра уволили с работы.

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В подмосковном ТЦ вспыхнул пожар
В подмосковном Королеве загорелся торговый центр
17 октября 2024, 10:42

Фото: iStock/Distortion Media

В подмосковном городе Королев вспыхнул пожар в одном из торговых центров. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя в экстренных службах.
Сообщается, что на место происшествия уже направлены дежурные подразделения пожарных. Информация о пострадавших и причинах возгорания пока не уточняется.

«Поступила информация о возгорании в торговом центре в Королеве», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что на автозаправочной станции в Грозном прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Отмечается, что причиной возгорания стал взрыв цистерны с газом.

До этого сообщалось, что ребёнок и четверо взрослых оказались заблокированы в горящем здании Очаковских бань в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пожар
#происшествия
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В Черкассах люди в масках открыли стрельбу по прихожанам храма УПЦ
Депутат Рады Дмитрук: в Черкассах люди в масках напали на прихожан храма УПЦ
17 октября 2024, 10:27

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Захватчики храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах открыли огонь по прихожанам и применили перцовые баллончики. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, который покинул страну, пишет РИА Новости.
Ранее Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что около сотни людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах во время литургии. По информации журналистов, из храма были похищены казна, документы, компьютеры и иконы.

«На этих кадрах видно как «воин» (Владимира) Зеленского стреляет по прихожанам УПЦ», — отмечается в сообщении.

На видео запечатлена драка в храме, где захватчики в камуфляже с желтыми опознавательными повязками стреляют в прихожан из пистолетов и распыляют на них содержимое баллончиков.


Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины одобрила законопроект, который позволяет запретить деятельность канонической Украинской православной церкви – УПЦ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#упц
#стрельба
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