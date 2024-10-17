Киллер, расстрелявший офицера ВС РФ, мог караулить его несколько часов

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Убийца, расстрелявший заместителя начальника управления воинской части Никиту Кленкова, мог поджидать его несколько часов. Об этом пишет Baza.
По данным издания, на месте происшествия эксперты обнаружили два окурка, банку энергетика, упаковку из-под йогурта, а также фантик из-под шоколадки. Следователи полагают, что какие-то из этих предметов могли принадлежать киллеру.
Правоохранительные органы ищут пешехода, подозреваемого в убийстве. Предполагается, что преступник добрался до деревни, где жил военный, пешком через лес.
В первые часы после убийства правоохранители ввели план «Перехват». Останавливали и досматривали все проезжающие машины. Оказалось, что все они принадлежали местным жителям и не имели отношения к преступлению. В результате появилась версия, что киллер скрылся пешком.
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Правоохранительные органы ищут пешехода, подозреваемого в убийстве. Предполагается, что преступник добрался до деревни, где жил военный, пешком через лес.
В первые часы после убийства правоохранители ввели план «Перехват». Останавливали и досматривали все проезжающие машины. Оказалось, что все они принадлежали местным жителям и не имели отношения к преступлению. В результате появилась версия, что киллер скрылся пешком.
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Убийство офицера ВС РФ в Подмосковье было заказным
Элина Позднякова