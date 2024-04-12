«Не выдержите могущества США»: Как Turkish Airlines отказывают туристам из РФ в перелётах

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Авиакомпания Turkish Airlines не пустила на борт российский туристок, заявив, что они не выдержат могущества Северной Америки, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, три москвички собирались в отпуск в Канкун. В Мексику россиянки должны были попасть через Стамбул самолётом авиакомпании Turkish Airlines.
До Стамбула туристки добрались благополучно, однако, в следующий самолёт их впускать отказались. На требования объяснить, по какой причине им отказывают в перелёте, сотрудники показали скриншот некой инструкции, переведённый на русский язык.
Россиянки потеряли около четырёх миллионов рублей, потраченных на поездку.
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До Стамбула туристки добрались благополучно, однако, в следующий самолёт их впускать отказались. На требования объяснить, по какой причине им отказывают в перелёте, сотрудники показали скриншот некой инструкции, переведённый на русский язык.
«Поскольку вы раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия, а также не бывали раньше в Мексике, вы не сможете летать в соответствии с правилами мексиканского правительства», — говорилось в «инструкции».
Россиянки потеряли около четырёх миллионов рублей, потраченных на поездку.
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Евгения Парфентьева