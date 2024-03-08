«Вы не летите»: Россиян начали массово снимать с рейсов Turkish Airlines

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Турецкая компания Turkish Airlines стала массово снимать с рейсов пассажиров с российскими паспортами. С одной из пострадавших поговорил Telegram-канал Baza.
По словам собеседницы СМИ, они с супругом потратили на билеты Стамбул — Буэнос-Айрес более пяти тысяч долларов, собрали все необходимые документы, однако, их всё равно сняли с рейса.
Она также рассказала, что позже на сайте авиакомпании появилось сообщение о дополнительных проверках при перелётах в страны Латинской Америки, однако, по её словам, все необходимые документы у них были при себе.
Женщина заявила, что при посадке на борт проводник увидел их российские паспорта и заявил — «Вы не летите».
На видеоролике, который попал в распоряжение Baza, сотрудник авиакомпании сообщает, что пассажира не допустят на борт из-за отсутствия обратного билета.
Всего с рейса Стамбул — Буэнос-Айрес сняли десять россиян.
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Она также рассказала, что позже на сайте авиакомпании появилось сообщение о дополнительных проверках при перелётах в страны Латинской Америки, однако, по её словам, все необходимые документы у них были при себе.
На видеоролике, который попал в распоряжение Baza, сотрудник авиакомпании сообщает, что пассажира не допустят на борт из-за отсутствия обратного билета.
Всего с рейса Стамбул — Буэнос-Айрес сняли десять россиян.
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Евгения Парфентьева