«Не видим свет в конце туннеля»: Украинцам придётся экономить свет в течение года

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Жителям Украины придётся экономить электроэнергию весь год, заявил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.
Главная причина — повреждения энергообъектов на территории страны. По его словам, экономия энергии с 19 до 22 часов каждый день «должна стать привычкой». Компания Yasno входит в энергохолдинг ДТЭК.
Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о критических разрушениях украинской энергетики. Незадолго до этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС.
Накануне в СМИ сообщили о полном уничтожении Трипольской ТЭС — крупнейшего энергогенерирующего объекта на территории Киевской области.
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Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о критических разрушениях украинской энергетики. Незадолго до этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС.
Накануне в СМИ сообщили о полном уничтожении Трипольской ТЭС — крупнейшего энергогенерирующего объекта на территории Киевской области.
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Алёна Самарева