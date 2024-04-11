«Опаснее Кинжала»: ВС РФ впервые применили новейшее оружие для уничтожения Трипольской ТЭС

Фото: iStock/bpawesome
Для удара по украинской Трипольской ТЭС армия России применила новейшие ракеты Х-69, которые являются опаснее «Кинжала», что позволило полностью уничтожить мощнейшую электростанцию Киевской области. Об этом пишет Defence Express.
В статье уточняется, что Х-69 является дозвуковой крылатой ракетой для истребителей. Она способна лететь на сверхнизкой высоте – порядка 20 м. При этом, по данным издания, запустили ракету с расстояния порядка 400 км, когда в характеристике указано, что она может пролетать до 290 км.
Эти ракеты позволят России поражать множество объектов Украины с истребителей, которые могут подлетать к границе на 50-70 км.
При этом Х-69 является универсальной в плане носителей и может применяться не только с Су-57, но также самолетов типов МиГ-29К и МиГ-35, Су-34 и Су-35. Таким образом, запуск с самолетов тактической авиации позволит скрыть признак ракетных атак, когда взлет стратегических бомбардировщиков фиксируется Украиной заранее.
При этом автор статьи отметил, что если ВКС РФ будут запускать их с территории Белоруссии, то в зону поражения войдет вся Украина, кроме Закарпатской области.
Читайте также:
Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена
Четверг 11 апреля стал чёрным днём для истории «Центрэнерго Украины»
ВС РФ уничтожили ТЭС под Киевом: куда еще долетели «Герани» и что потерял украинский олигарх
Эти ракеты позволят России поражать множество объектов Украины с истребителей, которые могут подлетать к границе на 50-70 км.
«Результативный удар говорит о возможности ее проникновения сквозь очевидно истощенную ПВО», — говорится в статье.
При этом Х-69 является универсальной в плане носителей и может применяться не только с Су-57, но также самолетов типов МиГ-29К и МиГ-35, Су-34 и Су-35. Таким образом, запуск с самолетов тактической авиации позволит скрыть признак ракетных атак, когда взлет стратегических бомбардировщиков фиксируется Украиной заранее.
При этом автор статьи отметил, что если ВКС РФ будут запускать их с территории Белоруссии, то в зону поражения войдет вся Украина, кроме Закарпатской области.
Читайте также:
Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена
Четверг 11 апреля стал чёрным днём для истории «Центрэнерго Украины»
ВС РФ уничтожили ТЭС под Киевом: куда еще долетели «Герани» и что потерял украинский олигарх
Элина Позднякова