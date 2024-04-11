ВС РФ уничтожили ТЭС под Киевом: куда еще долетели «Герани» и что потерял украинский олигарх

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На Украине сообщили об уничтожении Трипольской ТЭС. Она была крупнейшим энергогенерирующим предприятием региона и поставщиком электроэнергии в Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области. Какие еще объекты противника поражены, чем был нанесен удар и какое отношение к ТЭС имеет украинский олигарх, расскажет редакция «Радио 1».
Что произошло на Трипольской ТЭС
Минувшим утром ряд украинских телеграм-каналов сообщил о том, что ВС РФ нанесли массированный удар по Трипольской ТЭС, в результате чего на станции произошел пожар. Позже координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил изданию РИА Новости, что в результате российской атаки пострадала крупная ТЭЦ, питающая Ивано-Франковскую и соседние области.
По информации телеграм-канала «Рыбарь», в ночной атаке участвовали ракеты «Герань» и гиперзвуковые «Кинжалы».
Что сообщают военкоры об уничтожении ТЭС
Корреспондент Александр Коц прокомментировал удары по украинской ТЭЦ в своем телеграм-канале. Он сообщил, что объект был выведен из строя благодаря ракетчикам.
«Как бы то ни было, в украинском Центрэнерго подтвердили ювелирность работы наших ракетчиков. ТЭС уничтожена, сотрудники не пострадали», — заявил Коц.
Чем известна Трипольская ТЭС
Куда еще ударили ВС РФ 11 апреля
Кроме пожара на Трипольской ТЭС, украинские СМИ также сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Позже координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в результате российской атаки был повреждён энергетический объект, принадлежащий украинскому олигарху Ринату Ахметову.
«Погасили энергетический объект Ахметова и его компании ДТЭК», — сообщил Лебедев.
«Нафтогаз» Украины сообщил об обстреле подземных хранилищ газа
Под обстрел, по сообщению пресс-службы компании «Нафтогаз», также попали два подземных хранилища газа. В компании при этом указали, что хранилища продолжают работать. Специалисты приступили к ликвидации последствий.
Армия РФ ответила ударом по ТЭК Украины на действия Киева
В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ минувшей ночью ответили на попытки Киева причинить ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики РФ, нанеся удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины.
Представители министерства также отметили, что в результате действий ВС РФ были сорваны переброски резервов ВСУ в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей украинской армии.
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