На Западе пришли к шокирующему выводу после уничтожения Трипольской ТЭС

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Полное уничтожение Трипольской теплоэлектростанции указывает на крах ПВО Украины. Такой вывод сделал британский аналитик Александр Меркурис.
«Мы видим последствия краха воздушной обороны, мы видим, как русские могут уничтожать гигантские теплоэлектростанции вблизи Киева, а также то, что системы ПВО даже в самом городе, судя по всему, больше не функционируют», — заявил Меркурис на своем YouTube-канале.
Он также напомнил, что ещё до уничтожения Трипольской ТЭС армия России постоянно наносила успешные удары по украинским системам ПВО.
Ранее издание Defence Express сообщало, что для удара по украинской Трипольской ТЭС армия России применила новейшие ракеты Х-69, которые являются опаснее «Кинжала», что позволило полностью уничтожить мощнейшую электростанцию Киевской области.
В статье уточняется, что Х-69 является дозвуковой крылатой ракетой для истребителей. Она способна лететь на сверхнизкой высоте – порядка 20 м. При этом, по данным издания, запустили ракету с расстояния порядка 400 км, когда в характеристике указано, что она может пролетать до 290 км.Эти ракеты позволят России поражать множество объектов Украины с истребителей, которые могут подлетать к границе на 50-70 км.
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