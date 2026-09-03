«Не вопрос жизни и смерти»: психолог рассказала, как помочь детям справиться со стрессом перед ЕГЭ

03 сентября 2026, 09:59

Психолог Таранова: стресс от ЕГЭ и ОГЭ доводит старшеклассников до неврозов

Фото: iStock/sengchoy

Родителям учеников девятых и одиннадцатых классов стоит заранее позаботиться о психическом состоянии школьников в преддверии сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Так считает детский психолог Ирина Таранова.





В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт подчеркнула, что в жизни старшеклассников ЕГЭ является самым сложным событием. Об этом говорят все выпускники: и отличники, и хорошисты, и троечники. Так, по словам Тарановой, дети начинают испытывать стресс от предстоящих экзаменов еще в десятом классе, когда ОГЭ уже позади.





«В этом году на сильный стресс жаловались не только ученики десятых и одиннадцатых классов, но и девятиклассники, которые помимо приближения самого ОГЭ переживали и из-за жестких правил отбора в десятый класс и ощущения, что их жизнь проходит мимо, пока они вынуждены сидеть за учебниками», — отметила психолог.

«Ты получишь плохой балл по ЕГЭ и не поступишь, куда мы планировали. Что будет дальше? Это нужно для того, чтобы показать подростку, что никакой катастрофы, если он плохо сдаст экзамен, на самом деле не произойдет. Всегда можно пересдать ЕГЭ на следующий год. Всегда есть куча других вариантов, чем еще ребенок может заняться, если вдруг он завалил экзамены», — подсказала эксперт.