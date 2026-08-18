Количество стобалльников ЕГЭ в Подмосковье выросло на 50%
Свыше тысячи подмосковных выпускников набрали высшие баллы на ЕГЭ в этом году — на 50% больше, чем годом ранее. А 80 и более баллов набрали 7 700 человек — каждый пятый. Об этом рассказала член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Линара Самединова, сообщает пресс-служба партии.
По мнению депутата, во многом такой успех обеспечил целевой подход к школьному образованию.
«Образование в Московской области синхронизировано с потребностями экономики и организовано по отраслевому принципу. Это положение включено в Народную программу «Единой России» и стало основой развития образовательной среды. Единая модель профориентации охватывает 90% школ региона. Каждая заключила соглашение о сотрудничестве с профильным вузом и профильным работодателем», — сказала Самединова.Она добавила, что свою роль в повышении качества школьного образования сыграли также различные кружки, секции и открытые в регионе инженерные центры.