Количество стобалльников ЕГЭ в Подмосковье выросло на 50%

18 августа 2026, 14:07

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Свыше тысячи подмосковных выпускников набрали высшие баллы на ЕГЭ в этом году — на 50% больше, чем годом ранее. А 80 и более баллов набрали 7 700 человек — каждый пятый. Об этом рассказала член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Линара Самединова, сообщает пресс-служба партии.





По мнению депутата, во многом такой успех обеспечил целевой подход к школьному образованию.





«Образование в Московской области синхронизировано с потребностями экономики и организовано по отраслевому принципу. Это положение включено в Народную программу «Единой России» и стало основой развития образовательной среды. Единая модель профориентации охватывает 90% школ региона. Каждая заключила соглашение о сотрудничестве с профильным вузом и профильным работодателем», — сказала Самединова.