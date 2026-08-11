В Госдуме резко раскритиковали инициативу об усложнении ЕГЭ
Депутат Госдумы Мария Харченко и руководитель движения «Отцы России» Андрей Коченов раскритиковали идею об усложнении ЕГЭ. Они выразили мнение, что экзамен и так перегружен, несправедлив и не отражает реальных знаний школьников.
Напомним, помощник президента Андрей Фурсенко, экс-министр образования РФ, предложил усложнить ЕГЭ. По его словам, слишком много выпускников получают высокие баллы, поэтому желающих поступить на бюджет превышает число свободных мест в вузах.
Харченко в беседе с Life.ru выступила категорически против этой инициативы, подчеркнув, что ЕГЭ является лишь «источником стресса», а не объективной оценкой знаний.
«Мы говорим о том, что нужно отменять ЕГЭ как неоправдавший себя механизм, потому что сегодня организаторам прощают ошибки и опечатки, а детям — нет. Сегодня дети, которые сдали ЕГЭ на 300 и более баллов, при этом активно участвовали в олимпиадах, имеют достижения в ГТО, всё равно не смогли попасть на бюджетные места в вузы», — отметила депутат.
Она добавила, что учителя и родители жалуются, что задания не соответствуют пройденному материалу и «усложнять экзамен уже некуда». При этом Коченов добавил, что школьники и так сильно перегружены, а ЕГЭ сильно давит на психику.
«Надо всё пересматривать, потому что нагрузка идёт колоссальная на ребят, у них нет возможности нормально учиться. Если помощник Фурсенко хочет вообще добить школьников — ничего хорошего в этом нет», — сказал он.
Общественник также поднял вопрос искусственного выдавливания из школы выпускников девятых классов, назвав «ненормальной историей» то, что дети не могут продолжить обучение в старших классах.