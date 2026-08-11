В Госдуме резко раскритиковали инициативу об усложнении ЕГЭ

11 августа 2026, 17:34

Фото: iStock/Chinnapong

Депутат Госдумы Мария Харченко и руководитель движения «Отцы России» Андрей Коченов раскритиковали идею об усложнении ЕГЭ. Они выразили мнение, что экзамен и так перегружен, несправедлив и не отражает реальных знаний школьников.





Напомним, помощник президента Андрей Фурсенко, экс-министр образования РФ, предложил усложнить ЕГЭ. По его словам, слишком много выпускников получают высокие баллы, поэтому желающих поступить на бюджет превышает число свободных мест в вузах.



Харченко в беседе с Life.ru выступила категорически против этой инициативы, подчеркнув, что ЕГЭ является лишь «источником стресса», а не объективной оценкой знаний.





«Мы говорим о том, что нужно отменять ЕГЭ как неоправдавший себя механизм, потому что сегодня организаторам прощают ошибки и опечатки, а детям — нет. Сегодня дети, которые сдали ЕГЭ на 300 и более баллов, при этом активно участвовали в олимпиадах, имеют достижения в ГТО, всё равно не смогли попасть на бюджетные места в вузы», — отметила депутат.

«Надо всё пересматривать, потому что нагрузка идёт колоссальная на ребят, у них нет возможности нормально учиться. Если помощник Фурсенко хочет вообще добить школьников — ничего хорошего в этом нет», — сказал он.