Единороссы выступили против усложнения ЕГЭ

17 августа 2026, 11:26

оригинал Евгений Ревенко (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Усложнять ЕГЭ не нужно, а заняться следует устранением перекосов при распределении бюджетных по результатам экзаменов и олимпиад. Такое мнение высказал заместитель руководителя фракции «Единая Росси» в Госдуме Евгений Ревенко, сообщает пресс-служба партии.





Ревенко подчеркнул, что система поступления должна оставаться понятной для абитуриентов и их родителей.





«Резкое изменение требований или отмена отдельных преимуществ может серьёзно повлиять на возможности поступающих, поэтому любые корректировки важно проводить постепенно и учитывать их последствия», — разъяснил депутат.

«В Подмосковье развитие образования синхронизировано с реальными потребностями экономики. Развивается и целевое обучение – по нему в вузы поступает около 12–15% выпускников одиннадцатых классов. Основные направления: педагогика, медицина, авиастроение, оборонно-промышленный комплекс», — сказала Самединова.