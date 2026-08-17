Единороссы выступили против усложнения ЕГЭ
Усложнять ЕГЭ не нужно, а заняться следует устранением перекосов при распределении бюджетных по результатам экзаменов и олимпиад. Такое мнение высказал заместитель руководителя фракции «Единая Росси» в Госдуме Евгений Ревенко, сообщает пресс-служба партии.
Ревенко подчеркнул, что система поступления должна оставаться понятной для абитуриентов и их родителей.
«Резкое изменение требований или отмена отдельных преимуществ может серьёзно повлиять на возможности поступающих, поэтому любые корректировки важно проводить постепенно и учитывать их последствия», — разъяснил депутат.Улучшение системы поступления в вузы единороссы обсуждают в рамках подготовки новой Народной программы, которая определит политику партии на ближайшие пять лет.
В Московской области поступить в вузы помогает обучение в профильных классах. Они есть в 90% подмосковных школ. Об этом рассказала депутат Мособлдумы Линара Самединова.
«В Подмосковье развитие образования синхронизировано с реальными потребностями экономики. Развивается и целевое обучение – по нему в вузы поступает около 12–15% выпускников одиннадцатых классов. Основные направления: педагогика, медицина, авиастроение, оборонно-промышленный комплекс», — сказала Самединова.Она добавила, что благодаря профориентации и целевому подходу в регионе трудоустраиваются 96% выпускников.