Не вставшим на воинский учет украинцам откажут в получении прав за рубежом

Фото: iStock/anyaberkut
Украинцам, которые не встали на воинский учет или не обновили свои данные, будут отказывать в получении водительских прав за рубежом. Об этом пишет украинское издание «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на решение кабмина. Такие граждане также не смогут получать свидетельство о регистрации транспортного средства, указано в сообщении.
«Если в реестре военнообязанных «Оберег» отсутствует информация об обновлении мужчиной 18-60 лет военно-учетных данных, то он не сможет получить водительское удостоверение, находясь за границей, и свидетельство о регистрации транспортного средства», — пишет издание.Ранее бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко сообщал, что киевским властям необходимо провести еще более масштабную мобилизацию.
«Украине нужны две вещи: расширение поставок оружия и боеприпасов, а также массовая общенациональная мобилизация, превосходящая очень непопулярные недавние шаги по призыву тысяч мужчин», — заявил Романенко.Читайте также:
На Украине заговорили о более масштабной мобилизации
Маркелов предложил сценарии ухода Зеленского с поста президента Украины
В Харькове военкомы незаконно задержали мужчину
Данил Пономарев