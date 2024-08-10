Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Харькове военкомы незаконно задержали мужчину

В Харькове военкомы незаконно задержали мужчину

«Страна.ua»: военкомы незаконно задержали мужчину в Харькове
10 августа 2024, 11:31
Фото: iStock/Oleksander Bontei

Фото: iStock/Oleksander Bontei

В Харькове трое сотрудников военкомата насильно задержали мужчину. Инцидент попал на видео, которое приводит украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) затащили в микроавтобус мужчину с заломанными руками. Однако при задержании не присутствовал полицейский, что является нарушением законодательства страны.

Мимо происходящего проезжал мужчина, который и заснял всё на видео. Он указал военкомам на незаконность их действий и потребовал освободить мужчину.



Напомним, что с 25 февраля 2022 года на Украине проводится всеобщая мобилизация, в связи с чем военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Читайте также:

Пленный заявил, что его мобилизовали под Одессой за день без выяснения личности

Военкомат на Украине обвинил Россию в организации протеста

В Верховной раде раскрыли число скрывающихся от мобилизации украинцев
#военком
#харьков
#задержание
#нарушение
#закон
#украина
В Льговском районе Курской области нет боевых действий
ТАСС: В Льговском районе Курской области боевые действия не ведутся
10 августа 2024, 11:33

Фото: istockphoto/N-sky

В Льговском районе под Курском боевые действия не ведутся. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава района Сергей Коростелев.
«На территории Льговского района никаких боевых действий нет и не было. Все населенные пункты под управлением Российской Федерации», — прокомментировал чиновник, добавив, что в районе функционирует электроэнергия.

Глава Льгова Алексей Клемешов отметил работу Росгвардии и полицейских, которые несут службу в усиленном режиме. По его словам, на городской территории не зафиксировано ни одного случая мародерства за последнее время.

Боевики ВСУ попытались прорваться на российскую территорию 6 августа. Противнику дают отпор ВС РФ и погранслужба ФСБ. По мнению аналитиков, действия украинских радикалов разработали в НАТО.

Читайте также:

В США оценили стратегию ВСУ под Курском

«Подарки» Украине: Германия одобрила экспорт оружия на рекордную сумму

ВС РФ уничтожили FPV-дроном американский бронетранспортер MaxxPro под Курском
#россия
#украина
#курская область
#война
#сво
#всу
#вс рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США оценили стратегию ВСУ под Курском
Экс-сотрудник Пентагона Брайен: стратегию ВСУ под Курском разработали в НАТО
10 августа 2024, 11:16

Фото: istockphoto/icholakov

Стратегию боевиков ВСУ под Курском разработал альянс НАТО, утверждает в своем материале для Weapons and Strategy экс-сотрудник американского Минобороны Стивен Брайен.
«Стратегию и тактику, которую демонстрируют украинцы в Курской области, разработала НАТО», — сказано в статье.

По словам аналитика, украинские неонацисты проверяют план, которым смогут воспользоваться в НАТО при возможных боевых действиях на европейской территории.

В Национальном антитеррористическом комитете информировали о введении режима контртеррористической операции под Брянском, Курском и Белгородом. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на приграничных территориях Курской области 6 августа. Аналитики отмечали, что подобные действия киевского режима лишь убедят Россию в том, что с Украиной нельзя вести переговоры.

Читайте также:

Репортёр «Ъ» посетил Курскую область и рассказал об обстановке

ВС РФ впервые применили «гибриды бомбы и ракеты» в зоне СВО

Выплаты, льготы и поддержка детей: что даёт контракт с Минобороны России
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#новости
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Репортёр «Ъ» посетил Курскую область и рассказал об обстановке
10 августа 2024, 10:51

Фото: iStock/bwb-studio

Местные жители обеспокоены ситуацией в приграничном городе Суджа Курской области. Об этом рассказал корреспондент газеты «Коммерсантъ», который побывал на месте событий.
Отмечается, что жители не были готовы к массированным атакам со стороны Украины, поэтому многие приняли решение самостоятельно, не дожидаясь эвакуации, покинуть свои дома.

Первые удары по городу ВСУ нанесли рано утром 6 августа. После этого было нарушено электро- и водоснабжение, пропала мобильная связь. Также были повреждены частные дома и иная инфраструктура населённого пункта.

Покинувшие Суджу жители временно проживают в пунктах в Курске, рассказал корреспондент. Однако из-за неожиданности многие из них эвакуировались, оставив все вещи дома. Волонтёры стараются помогать им – составляют списки необходимого и покупают все, в чём нуждаются беженцы.

Читайте также:

Суджа не находится под контролем ВСУ, заявил глава города Слащев

Мэр Суджи Слащев: в городе все нормально, идет эвакуация

Жительница Суджи рассказала шокирующие вещи о нападении ВСУ на мирных жителей
#курская область
#вс рф
#всу
#атака
#жители
#эвакуация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ впервые применили «гибриды бомбы и ракеты» в зоне СВО
Власти Украины жалуются на новые российские «гибриды бомбы и ракеты»
10 августа 2024, 10:40

Фото: iStock/aapsky

Российские войска впервые использовали новые дальнобойные авиабомбы для ударов по Украине. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что впервые использование ВС РФ таких боеприпасов было зафиксировано в пятницу. Глава администрации объяснил, что это универсальные межвидовые планирующие снаряды, которые представляют собой гибрид бомбы и ракеты. Всего было использовано 11 таких авиабомб.

Артюх добавил, что принцип работы этих боеприпасов напоминает действие корректируемых авиабомб. Однако за счёт наличия двигателя они становятся в два раза точнее.

Читайте также:

Появилось видео, как Су-34 сбросил авиабомбу на силы ВСУ в Курской области

ВС РФ уничтожили FPV-дроном американский бронетранспортер MaxxPro под Курском

Стала известна возможная цель атаки ВСУ на Курскую область
#вс рф
#бомба
#ракета
#оружие
#сво
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Выплаты, льготы и поддержка детей: что даёт контракт с Минобороны России
10 августа 2024, 10:34

Фото: iStock/aapsky

Министерство обороны России продолжает набор граждан на службу по контракту.
Участники специальной военной операции на Украине – это настоящие патриоты, отправившийся на защиту своей страны. Их труд достойно оплачивается государством. При заключении контракта с оборонным ведомством гражданин получает единовременную выплату в размере от 800 тысяч рублей. При выполнении боевых задач в зоне СВО солдату ежемесячно выплачиваются ещё 210 тысяч рублей. Также предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты до одного миллиона рублей в год.

Государство оказывает поддержку и семьям участников СВО. Их дети получают бюджетные места в лучших вузах страны. Ими установлены специальные квоты на программы бакалавриата и специалитета в размере 10% от общего количества бюджетных мест в конкретном учебном заведении.

Также контрактникам предоставляется льготная ипотека для приобретения жилья. Часть суммы будет выплачена с использованием государственных средств.

Кроме того, участникам СВО предлагается широкий спектр федеральных и региональных льгот. В частности, бойцы могут получить статус ветерана боевых действий, их детям выдаётся направление на посещение оздоровительных учреждений, оплачивается школьное питание, организуется бесплатное посещение кружков и спортивных секций. Также компенсируются средства, потраченные на оплату коммунальных услуг, и многое другое.

Узнать больше о службе по контракту можно на сайте контрактмо.рф или по телефону 7 495 990 77 77.

Читайте также:

От железнодорожника до командира роты: доброволец СВО рассказал о карьере на передовой

Где мы встанем — там Россия: Страна защищает семьи бойцов СВО, пока те защищают родину

Мобилизованный, но стал контрактником: как экипаж танка подписал контракт с МО РФ
#минобороны рф
#контракт
#сво
#выплаты
#льготы
#льготная ипотека
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ уничтожили FPV-дроном американский бронетранспортер MaxxPro под Курском
10 августа 2024, 09:46

Фото: iStock/aapsky

Российские войска уничтожили в приграничном районе Курской области американский бронетранспортер MaxxPro. Об этом сообщает Минобороны РФ. Удар по военной технике нанесли расчеты беспилотников с помощью FPV-дрона, видео с их работой также показали в ведомстве.
Как пояснили в министерстве, бронемашину производства США обнаружили в ходе разведки. На ней перемещались боевики ВСУ.
«После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по бронемашине ВСУ. В результате точного удара, нанесенного оператором FPV-дрона, бронемашина MaxxPro ВСУ уничтожена», — пояснили в министерстве.
Ранее Минобороны сообщило, что российские танки заняли боевые позиции в приграничном районе Курской области для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ. Танковые подразделения дислоцировались на «танкоопасных направлениях» и готовы бить по боевой технике и живой силе ВСУ.

Читайте также:

Танки ВС РФ заняли позиции для уничтожения мобильных групп ВСУ в Курской области

Появилось видео, как Су-34 сбросил авиабомбу на силы ВСУ в Курской области

Бомбардировщики ВКС России нанесли за сутки около 40 ударов по ВСУ в районе ДНР
#сша
#видео
#всу
#вс рф
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Танки ВС РФ заняли позиции для уничтожения мобильных групп ВСУ в Курской области
10 августа 2024, 09:24

Фото: iStock/aapsky

Российские танки заняли боевые позиции в приграничном районе Курской области для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.
Как пояснили в министерстве, танковые подразделения дислоцировались на «танкоопасных направлениях» и готовы бить по боевой технике и живой силе ВСУ. По противнику будут вести огонь как прямой наводкой, таки с закрытых огневых позиций, добавили в ведомстве.

Ранее Минобороны показало видео, как экипаж Су-34 ВКС России этой ночью, 10 августа, ударил авиабомбой ОДАБ-500 по скоплению сил и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Как отметили в ведомстве, все цели были уничтожены.

Читайте также:

Появилось видео, как Су-34 сбросил авиабомбу на силы ВСУ в Курской области

Шесть беспилотников ВСУ уничтожили на подлете к предприятию в Ярославле

Бомбардировщики ВКС России нанесли за сутки около 40 ударов по ВСУ в районе ДНР
#всу
#минобороны
#танки
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Геноцид»: украинский пленный осудил поступки командования ВСУ
Украинский пленный Пашкин назвал геноцидом поступки командования ВСУ
10 августа 2024, 09:21

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Пленный военнослужащий 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Пашкин назвал геноцидом действия командования, которое отправляет солдат на бесперспективные задачи без поддержки. Его слова приводит ТАСС.
Он рассказал, что одной ночью командование подняло семь человек и приказало идти окопаться. В течение пяти минут между ними и российскими военными, значительно превосходящими по численности, шла перестрелка. После этого украинским бойцам предложили сдаться, и они незамедлительно бросили оружие.

По словам Пашкина, командование прекрасно понимало, насколько российская армия превосходит украинскую по численности бойцов, поэтому оно отправляло солдат на гибель. Такое отношение пленный назвал геноцидом.

Он также подчеркнул, что перед отправкой в зону боевых действий не проходил даже курсов молодого бойца.

В заключение он заявил, что в ВСУ нет людей, поэтому и отсутствует какая-либо поддержка. После он призвал президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров и закончить конфликт.

Читайте также:

Бойцы ВСУ недовольны атакой на Курскую область, пишет Bild

Минобороны раскрыло потери ВСУ за время боёв в Курской области

Алаудинов сообщил об иностранных наёмниках в Курской области
#всу
#плен
#военные
#конфликт
#оружие
#поддержка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна возможная цель атаки ВСУ на Курскую область
Экс-глава Минобороны Украины Загороднюк: атакой под Курском ВСУ отвлекают ВС РФ
10 августа 2024, 08:53

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Атакой на Курскую область силы ВСУ отвлекают ВС РФ от других целей, однако боевики не планируют долго оставаться на российской территории. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью The Financial Times.
По его словам, киевский режим давно готовил нападение на Курскую область, преследуя сразу несколько целей: отвлечь армию России от наступления в ДНР и ЛНР, а также перехватить инициативу после того, как ВСУ провалили контрнаступление и потеряли множество территорий.

Ранее сообщалось, что в трех приграничных регионах России – Курской, Брянской и Белгородской областях – с пятницы, 9 августа, ввели режим контртеррористической операции (КТО). Как пояснил Национальный антитеррористический комитет (НАК), решение приняли из-за «беспрецедентной попыткой дестабилизации обстановки» в ряде регионов России, которую устроил киевский режим. Что известно на данный момент об обстановке в приграничных регионах и детали режима КТО – читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Украине рассказали о причине атаки на Курскую область

В трех регионах России ввели режим КТО: какие меры и ограничения он вводит?

Мэр Суджи прокомментировал заявления Украины о захвате города
#нападение
#операции
#режим
#днр
#лнр
#всу
#контрнаступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф