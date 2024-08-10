В Харькове военкомы незаконно задержали мужчину

Фото: iStock/Oleksander Bontei
В Харькове трое сотрудников военкомата насильно задержали мужчину. Инцидент попал на видео, которое приводит украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) затащили в микроавтобус мужчину с заломанными руками. Однако при задержании не присутствовал полицейский, что является нарушением законодательства страны.
Мимо происходящего проезжал мужчина, который и заснял всё на видео. Он указал военкомам на незаконность их действий и потребовал освободить мужчину.
Напомним, что с 25 февраля 2022 года на Украине проводится всеобщая мобилизация, в связи с чем военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
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Мимо происходящего проезжал мужчина, который и заснял всё на видео. Он указал военкомам на незаконность их действий и потребовал освободить мужчину.
Напомним, что с 25 февраля 2022 года на Украине проводится всеобщая мобилизация, в связи с чем военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
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Анастасия Чинкова