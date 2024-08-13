Маркелов предложил сценарии ухода Зеленского с поста президента Украины

Политолог Сергей Маркелов предложил четыре варианта сценариев ухода Владимира Зеленского с поста президента Украины.
По его мнению, Зеленский покинет пост либо по своей доброй воле, доведя Украину до мирных переговоров с Россией, либо его заставят уйти самостоятельно, либо его может поджидать расправа.
Ранее в Службе внешней разведки России (СВР) сообщили, что США подбирают замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку в рядах американской элиты растёт недовольство им.
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«Также США могут использовать «майданные» технологии. Тогда начнётся мобилизация общественных настроений, просьбы покинуть пост. Подключатся раненые и искалеченные военные ВСУ, их жёны. Недовольство станет массовым, и Зеленскому ничего не останется, кроме как уйти. Это вариант низового сноса президента», — добавил четвёртый сценарий в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.
Ранее в Службе внешней разведки России (СВР) сообщили, что США подбирают замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку в рядах американской элиты растёт недовольство им.
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Мелисса Тимофеева