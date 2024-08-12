На Украине заговорили о более масштабной мобилизации

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Киевским властям необходимо провести еще более масштабную мобилизацию. Так считает бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко, его слова приводит телеканал Al Jazeera.
«Украине нужны две вещи: расширение поставок оружия и боеприпасов, а также массовая общенациональная мобилизация, превосходящая очень непопулярные недавние шаги по призыву тысяч мужчин», — заявил Романенко.
Напомним, что с 25 февраля 2022 года на Украине проводится всеобщая мобилизация, в связи с чем военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
Ранее сообщалось, что в Харькове трое сотрудников военкомата насильно задержали мужчину. Его затащили в микроавтобус с заломанными руками.
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