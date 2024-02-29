На украинский военкомат возбудили уголовное дело после смерти военнообязанного

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В украинском Тернополе возбудили уголовное дело в отношении сотрудников военкомата из-за смерти мужчины после посещения учреждения, об этом сообщает Генпрокуратура Украины на своей странице в социальной сети.
«Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны западного региона зарегистрировала уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий», — сообщили в украинском надзорном ведомстве.
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