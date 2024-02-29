В Новосибирске арестовали мужчину, пытавшегося поджечь сожительницу из-за денег

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Кировский районный суд Новосибирска арестовал местного жителя, который пытался сжечь свою сожительницу, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
На суде фигурант уверял, что хотел только напугать сожительницу, однако, в отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство, совершённое особо жестоким способом.
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