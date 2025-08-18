«Не змея, а редкость»: В лесах Подмосковья нашли уникальную безногую ящерицу
В Павлово-Посадском городском округе сотрудники Логиновского лесничества (Ногинский филиал «Мособллеса») встретили редкую рептилию. Об этом сообщает региональный Комитет лесного хозяйства.
Уникальной ящерицей оказалась колхидская веретеница, которая занесена в Красную книгу Московской области. Змееподобное существо заметили, когда она переползала через лесную дорогу. Работники лесничества дождались, пока она благополучно скроется в траве, защитив её от возможной опасности — веретеницу едва не задавили велосипедисты, но их вовремя предупредили.
Несмотря на внешнее сходство со змеями, веретеница абсолютно безобидна. Эти пресмыкающиеся играют важную роль в экосистеме, регулируя численность насекомых. Их присутствие свидетельствует о благоприятном состоянии окружающей среды.
Лесники призывают жителей и гостей Подмосковья быть внимательнее в лесу и беречь редких животных.
