«Не змея, а редкость»: В лесах Подмосковья нашли уникальную безногую ящерицу

18 августа 2025, 19:39

В лесах Подмосковья обнаружили редкую безногую ящерицу

Фото: Istock/Leonid Eremeychuk

В Павлово-Посадском городском округе сотрудники Логиновского лесничества (Ногинский филиал «Мособллеса») встретили редкую рептилию. Об этом сообщает региональный Комитет лесного хозяйства.