Лесоохрана Подмосковья провела за неделю 1,4 тыс. патрулирований и нашла 55 нарушений
Подмосковная лесная охрана провела за неделю 1,4 тыс. патрулированийЛесная охрана Комлесхоза Московской области с 11 по 17 августа более 1,4 раз выходила в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства в лесах региона. Вместе с лесничими в патрулировании участвовали сотрудники полиции, МЧС и других ведомствам, рассказали в пресс-службе комитета.
В основном рейды проводили на лесных участках, максимально приближенных к населённым пунктам, садовым товариществам, местам отдыха местных жителей и гостей региона.
«За неделю проведено 1 460 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировали 55 нарушений лесного законодательства, по ним составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. 10 из них – это нарушения правил пожарной безопасности в лесах», – рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Алексей Ларькин.В ведомстве напомнили размеры штрафов за подобные нарушения. Для физлиц они составляют до 60 тыс. рублей, для должностных лица – до 110 тыс., для юрлиц – до 2 млн рублей. За поджог, приведший к пожару, предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием до 10 лет лишения свободы. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности.
При обнаружении лесного пожара нужно немедленно сообщить о нём по единому номеру экстренных служб 112; принять посильные меры по тушению огня до прибытия пожарных подразделений.
Кроме того, нужно оперативно уведомлять органы государственной власти либо местного самоуправления о фактах поджогов или захламления лесов.