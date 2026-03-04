Сексолог рассказала о неожиданных бонусах секса с кашляющей женщиной
Сексолог Аннабель Найт поделилась интересными наблюдениями о сексе с кашляющей партнершей. В разговоре с изданием Metro она отметила, что такой опыт может принести мужчинам неожиданные удовольствия.
Во время кашля мышцы тазового дна непроизвольно сокращаются. Это создает эффект, похожий на то, когда женщина сознательно напрягает их во время интимной близости. В результате возникает кратковременное усиление давления и трения, что может доставить удовольствие некоторым мужчинам.
Однако специалист предостерегла: прежде чем заниматься сексом с кашляющей женщиной, важно убедиться в её самочувствии. Резкие движения могут вызвать дискомфорт. Найт советует подходить к таким экспериментам с осторожностью и не забывать о комфорте обоих партнеров.
Она также подчеркнула, что не стоит намеренно кашлять для улучшения ощущений. Вместо этого лучше заниматься тренировками мышц тазового дна с помощью упражнений Кегеля.
Читайте также: