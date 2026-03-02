Сексолог представила необычную позу, способную сделать интимную близость более чувственной
Семейный психотерапевт и сексолог Аманда Паскукко представила необычную позу, способную сделать интимную близость более чувственной. Она рассказала о позиции «крендель» в интервью Women's Health.
В ней женщина лежит на боку, слегка согнув ноги. Мужчина располагается сзади, при этом одна его нога проходит между ногами партнерши, а рука поддерживает ее бедро или талию. Такой подход позволяет лучше контролировать движения и усиливает контакт между телами.
Паскукко отметила, что эта поза подходит как для медленного, так и для более динамичного секса. Она создает возможность глубокого эмоционального и физического соединения, что делает интимные моменты особенно запоминающимися.
