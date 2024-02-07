Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску

Фото: МИД России
Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что украинские власти координируют удары из системы HIMARS с представителями США. Его высказывания приводит РИА Новости.
Небензя отметил слова представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого, который в августе 2022 года заявил, что для использования комплекса HIMARS Киеву необходимо предварительно согласовать цели с Вашингтоном.
Дипломат также призвал членов Совета Безопасности ООН и руководство организации к категорическому осуждению ракетного удара Вооруженных сил Украины по Лисичанску.
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«Это явно показывает, кто участвует в преступлениях, совершенных в Лисичанске и других городах, где используются западные вооружения», — подчеркнул Небензя.
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Артем Кузьмин