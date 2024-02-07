Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску

Президент США Джо Байден планирует на личной встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем объявить, что он лично готов поддерживать Киев. Когда одобренный американским Конгрессом документ о выделении Украине нового пакета помощи ляжет на его стол, он тут же подпишет его, сказал глава Белого дома.