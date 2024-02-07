Небензя рассказал, как ВСУ выбрали время и цель для удара по Лисичанску

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ВСУ неслучайно выбрали цель и время удара по Лисичанску. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.
«Не сомневаемся, что цель и время нападения были выбраны неслучайно. Город находится вблизи линии боевого соприкосновения и регулярно обстреливается из разных видов вооружений. Мест отдыха там немного», - заявил Небензя.
Он пояснил, что украинские военные специально дождались, когда жители города выйдут на прогулку в выходной день и ударили по одному из немногих мест отдыха в Лисичанске. Атака была произведена из взрывоопасного оружия большой мощности. Предварительно, использовались реактивные снаряды РСЗО HIMARS.
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