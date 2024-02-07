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Небензя рассказал, как ВСУ выбрали время и цель для удара по Лисичанску

Небензя: ВСУ намеренно выбрали цель и время для удара по Лисичанску
07 февраля 2024, 08:25
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

ВСУ неслучайно выбрали цель и время удара по Лисичанску. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.
«Не сомневаемся, что цель и время нападения были выбраны неслучайно. Город находится вблизи линии боевого соприкосновения и регулярно обстреливается из разных видов вооружений. Мест отдыха там немного», - заявил Небензя.

Он пояснил, что украинские военные специально дождались, когда жители города выйдут на прогулку в выходной день и ударили по одному из немногих мест отдыха в Лисичанске. Атака была произведена из взрывоопасного оружия большой мощности. Предварительно, использовались реактивные снаряды РСЗО HIMARS.


Напомним, украинские войска нанесли удар по Лисичанску. Снаряд попал в здание пекарни, в котором в этот момент находилось большое количество людей. По последним данным, число жертв возросло до 28 человек, среди которых 18 мужчин, девять женщин и один ребёнок. Пострадавшими числятся десять человек.

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В Британии нашли различия между целями ударов ВС РФ и ВСУ
Эксперт Меркурис: ВС РФ наносят точные удары по военным объектам ВСУ
07 февраля 2024, 09:16

Фото: iStock/vadimrysev

Армия России наносит точные удары по военным объектам ВСУ, в то время как украинские военные бьют по мирному населению. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис.
«Если внимательно следить за ударами российских ракет, то можно увидеть, что каждый российский ракетный пуск имеет военную цель, которую можно понять. Они атакуют военные объекты, склады, системы ПВО. Все имеет военную цель», — рассказал Меркурис в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

Он подчеркнул, что армия России всегда прицельно бьет по военным целям ВСУ, при этом украинские силы обстреливают мирных жителей, тем самым совершая военные преступления.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что ВСУ неслучайно выбрали цель и время удара по Лисичанску. Он пояснил, что украинские военные специально дождались, когда жители города выйдут на прогулку в выходной день и ударили по одному из немногих мест отдыха в Лисичанске.

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#рф
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Штурм в Крынках и фугасные бомбы в Угледаре: последние новости СВО
Сводка событий СВО за сутки
07 февраля 2024, 09:05

Фото: iStock/Dmitry Andreev

ВСУ перераспределяют операторов БПЛА по всему берегу Днепра, однако ВС РФ удается проводить вылазки и уничтожать личный состав противника. Где российские бойцы активно штурмуют позиции ВСУ, и на каком направлении ВС РФ произвели 20 атак, читайте в материале «Радио 1».

Донецкое направление


Российские войска штурмуют Георгиевку, важным тактическим объектом на этом направлении является опорный пункт ВСУ, расположенный на трассе Н-15. Установление контроля над ним позволит освободить населенный пункт Победа, через который идет логистика ВСУ.

В Новомихайловке противник взят в полукольцо. На Южнодонецком направлении под Марьинкой российские войска идут в атаку, наступая на Новомихайловку с трёх сторон. ВС РФ удалось захватить опорник ВСУ в посадках, это позволило ближе подобраться к северной части Новомихайловки.

В районе Угледара российские военные атаковали шахты ВСУ, которые используются в качестве опорных пунктов, с помощью фугасных бомб, уничтожен личный состав противника и несколько единиц техники западного производства.


Купянское и Лиманское направления


ВС РФ продвинулись восточнее Тернов в восточной части балки Круглая и центральной части яра Лаптева на участке шириной на глубину до 420 м, также российским бойцам удалось на 1 км продвинуться к Тернам и Ямполовке.

Более 20 атак ВС РФ провели недалеко от Белогоровки, Ямполевки, Тернов, Торского и Григоровки.

Бахмутское направление


ВС РФ продвинулись в районе Красного и севернее трассы Т-0504, взяв под свой контроль часть лесопосадки, выходящей к водоемам к востоку от села.

Авдеевское направление


В районе улиц Сапронова и Леси Украинки в северной части города замечено активное наступление ВС РФ. Российские танки атакуют укрепления ВСУ у Авдеевки, огонь по противнику ведется как с закрытых позиций, так и прямой наводкой.

Херсонское направление


ВСУ перераспределяют операторов дронов по всему берегу Днепра. ВС РФ активно действуют на правом берегу, проводят вылазки на противоположный берег, уничтожая личный состав противника. Российские бойцы также штурмуют высокоточным оружием Крынки, продвижения не зафиксировано.

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В Киеве, Харькове и Николаеве прогремела серия взрывов
07 февраля 2024, 08:13

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Киеве, Харькове и Николаеве прогремело сразу несколько взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове слышны взрывы. В Николаеве также слышны звуки взрывов», - говорится в Telegram-канале украинского СМИ.
Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о взрывах в городе и работе ПВО, призвав жителей оставаться в укрытиях. Кроме того, глава Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил информацию о взрывах в городе.

Ранее на всей территории Украины ревели сирены воздушной тревоги.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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ВКС и артиллерия РФ нанесли удары по 1-й бригаде президента Украины
07 февраля 2024, 07:59

Фото: iStock/allanswart

ВС РФ с помощью авиации и артиллерии ударили удары по 1-й президентской бригаде и двум бригадам ВСУ на Южнодонецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
«Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья», - передает РИА Новости слова Грдеева.

Кроме того, до данным военного корреспондента РИА Новости Андрея Коца, Россия ведет активную операцию, направленную на возвращение контроля над Красным Лиманом, освобождение Купянска и создание санитарной зоны для защиты приграничных регионов от обстрелов.

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#всу
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В зоне СВО протестируют винтовку МЦ-572, «убийцу» американской Barrett
«Ростех»: в зоне СВО применят новейшую винтовку МЦ-572
07 февраля 2024, 07:38

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 уже в ближайшее время появятся в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех.
В августе прошлого года рассказали, что МЦ-572 по совокупности характеристик — «убийца» известной армейской американской снайперской винтовки Barrett. Представитель холдинга подчеркнул, что винтовка «Астарта» легче, чем американский аналог, однако не уступает по точности и надежности. Калибр представленной винтовки составляет 12,7 миллиметра.

«В настоящий момент снайперская винтовка проходит испытания, проверяется ее работоспособность в различных условиях эксплуатации. В ходе проведения испытаний было принято решение о незначительной корректировке конструкции с целью улучшения ее эргономики», - пояснили в холдинге.

Там добавили, что уже в ближайшее время МЦ-572 появится в зоне проведения спецоперации, напомним, что в 2023 году был изготовлен и испытан макетный образец 12,7х108 мм крупнокалиберной самозарядной новой снайперской винтовки.

Впервые винтовку показали в рамках форума «Армия-2023».

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#ростех
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#армия
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Военкор Коц: Россия начала операцию по возвращению Красного Лимана
07 февраля 2024, 04:39

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

По данным военного корреспондента РИА Новости Андрея Коца, Россия ведет активную операцию, направленную на возвращение контроля над Красным Лиманом, освобождение Купянска и создание санитарной зоны для защиты приграничных регионов от обстрелов.
Согласно информации, представленной подполковником Народной милиции ЛНР в отставке Андреем Марочко, российская армия успешно действует, что привело к потере ВСУ стратегически важных позиций в районах сел Терны, Торское и поселка Ямполь. Эти позиции ранее позволяли украинским силам сдерживать продвижение войск РФ.

Коц отметил, что текущее наступление российских войск направлено на ключевые позиции в районе Терн, Торского и Ямполя, что является частью северного направления Северо-Восточного Оперативного направления (СВО). Взятие этих позиций позволит российским силам вернуть контроль над Красным Лиманом и открыть доступ к Славянску и Харьковской области.

Эта операция вписывается в стратегию защиты приграничных регионов от обстрелов ВСУ, подчеркнул военный эксперт. Создание санитарной зоны в Харьковской области становится необходимостью в свете обстрелов украинской артиллерией приграничных городов России. Наступление на Купянск воспринимается как часть этой стратегии по созданию зоны безопасности.

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#великобритания
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#сво
#всу
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Подоляк рассказал о надеждах после увольнения Залужного
Подоляк: отставка Залужного поможет ВСУ прервать стагнацию на фронте
07 февраля 2024, 04:11

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного может помочь преодолеть затишье на поле боя. Такое мнение высказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Президент Украины Владимир Зеленский не может допустить, чтобы после двух лет конфликта сохранялась нынешняя стагнация, которую мы наблюдаем сейчас, в том числе на линии фронта», — отметил Подоляк в интервью журналисту Василию Голованову, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Зеленский стремится найти способ продолжения борьбы без замораживания конфликта, поскольку по его мнению, усталость уже заметна как в украинском обществе, так и в западной коалиции.

Помимо отставки главкома Залужного, в Верховной раде Украины предлагают уволить всех его заместителей, сообщает RT. Разговоры об этом начались после публикации в издании «Украинская правда», в которой упоминается, что Зеленский рассматривает возможность увольнения начальника генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы.

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#владимир зеленский
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Американские дипломаты предупредили о катастрофе из-за Украины
NYT: дипломаты США заявили об ударе по репутации из-за ситуации с помощью Киеву
07 февраля 2024, 03:42

Фото: iStock/lucky-photographer

Группа из нескольких американских послов, пребывающих в странах Индо-Тихоокеанского региона, призвала конгресс принять закон о помощи Украине и Израилю, указав на потенциальный риск для доверия Соединенных Штатов союзникам. Об этом сообщает газета The New York Times.
«Правительства наших партнеров США внимательно следят за тем, какие решения мы принимаем в этот исторический момент, когда наши действия будут иметь долгосрочные последствия на многие годы... Они ждут, чтобы увидеть, что в трудные времена Соединенные Штаты будут стоять рядом со своими союзниками и партнерами», — говорится в письме, подписанном девятью дипломатами.
По мнению NYT, подобные публичные обращения не характерны для дипломатического корпуса, обычно избегающего вступать во внутриполитические дебаты.

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#сша
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ВС РФ заняли опорные пункты ВСУ у села Приютного в Запорожской области
Рогов: ВС России заняли опорные пункты ВСУ у села Приютного в Запорожской области
07 февраля 2024, 03:07

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооруженные силы России вытеснили подразделения ВСУ из нескольких опорных пунктов к северу от села Приютного в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ТАСС.
«Наши войска продвинулись на расстояние от 200 до 500 метров, в среднем на 300-400 метров, и захватили несколько опорных пунктов противника», — сказал Рогов.
Он также отметил, что населенный пункт Приютное несколько месяцев находился в серой зоне. Продвижение российских сил осуществлялось при поддержке артиллерии и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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#великобритания
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