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Небензя заявил о причастности США к крушению Ил-76

Небензя: у России есть доказательства применения Patriot против Ил-76
07 февраля 2024, 01:58
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что США прямо причастны к атаке на российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военными. Об этом сообщает ТАСС.
На заседании Совета Безопасности ООН Небензя подчеркнул, что у России имеются непреложные доказательства применения зенитного ракетного комплекса Patriot.

«Это не оставляет сомнений в том, что Вашингтон прямо участвовал в этом инциденте», — отметил он.

Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту находились 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины и трое сопровождающих, помимо шести членов экипажа. Самолет был сбит украинскими военными.

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В Турции раскрыли сроки строительства завода дронов на Украине
Турецкая Baykar обещала закончить строительство завода дронов под Киевом за год
07 февраля 2024, 01:30

Фото: iStock/Mevlut_INAN

Турецкая компания Baykar, специализирующаяся на производстве беспилотных летательных аппаратов, планирует завершить строительство своего завода под Киевом в течение года. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление генерального директора компании Халука Байрактара.

На Всемирной оборонной выставке в Эр-Рияде Байрактар пояснил, что на заводе будет трудиться около 500 человек. Он также отметил, что примерно через год компания перейдет к внутреннему оборудованию и организационной структуре завода.

«Завод в Украине будет крупным», — подчеркнул он.
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Экс-глава мирового биатлона заявил, что не получил от россиян ни рубля
Бессеберг заявил в суде, что никогда не получал ни кроны, ни рубля от россиян
07 февраля 2024, 00:56

Фото: iStock/Wirestock

Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) из Норвегии Андерс Бессеберг заявил в суде, что никогда не получал никаких взяток от российских граждан, сообщает NRK.
Процесс над ним начался 9 января. Ему предъявляются обвинения в получении взяток, в том числе от российских чиновников. В ходе заседания во вторник свидетельские показания давал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

«Я хочу ясно подчеркнуть, что никогда не получал ни кроны, ни рубля, ни доллара ни от одного российского гражданина», — отметил Бессеберг.
Судебный процесс над Бессебергом будет продолжаться до 16 февраля. Он возглавлял IBU с 1993 по 2018 год. Ему предъявляются обвинения в получении взяток, включая часы на сумму около 195 тысяч норвежских крон (приблизительно 18 тысяч долларов), а также связанные с Россией охотничьи поездки и встречи с проститутками, которые, по утверждению обвинения, оплачивались российскими государственными чиновниками.

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#поездки
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Принц Гарри прилетел в Лондон и встретился с болеющим раком Карлом III
07 февраля 2024, 00:40

Фото: iStock/nevenmn

Принц Гарри вернулся в Лондон, чтобы посетить своего больного отца. Британские журналисты следили за его передвижениями весь день. Наконец им удалось заснять его как в аэропорту Хитроу, так и в Кларенс-хаусе, куда также прибыл и король.
По данным Daily Mail, встреча между отцом и сыном была короткой, но продуктивной. Фотографии, сделанные после визита принца Гарри, свидетельствуют о хорошем настроении у Карла, который, уезжая на государственном Bentley вместе с супругой Камиллой, выглядел очень счастливым.

Предположительно, после встречи с отцом король отправился в Сандрингем для лечения, в то время как направление Гарри осталось неизвестным. Принц Уильям, по сообщению Mirror, не планирует встречаться с братом из-за ухода за своей женой после ее операции. Кроме того, завтра на него ложится часть королевских обязанностей, поэтому время для встречи с братом в его графике не нашлось.

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#операции
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Умерла актриса сериала «Мухтар. Новый след»
Умерла актриса сериалов «Мухтар. Новый след» и «Семейный доктор» Елена Сафронова
07 февраля 2024, 00:30

Фото: iStock/trofimich

На официальном сайте Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича появилась информация о кончине актрисы Елены Сафроновой, известной по своим ролям в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Семейный доктор».
«Нас покинула Елена Ивановна Сафронова, артистка драмы, выдающаяся мастерица сцены и исключительный профессионал. За 43 года своей неизменной службы в театре она создала неповторимые образы и продолжала творческую деятельность практически до последнего дня. Мы выражаем нашу искреннюю скорбь и глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
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В Пермском крае 12-летняя школьница умерла от пневмонии
Следователи начали проверку сообщений о смерти школьницы от пневмонии под Пермью
07 февраля 2024, 00:25

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Пермские следователи начали расследование после появления информации о смерти девочки-подростка в больнице под Пермью. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился предоставить отчет о результатах работы, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
По данным СК России, в феврале в СМИ появились данные о том, что 12-летняя девочка умерла от пневмонии в больнице города Кунгур. Ранее участковый врач не обнаружил у нее это заболевание при обследовании.

«Следственными органами СК России по Пермскому краю ведется предварительное расследование. Глава ведомства поручил руководителю Следственного управления СК России по Пермскому краю Головкину Д.В. предоставить информацию о ходе проверки и выявленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
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Экс-президент Чили Пиньера погиб при крушении вертолета
06 февраля 2024, 23:56

Фото: istock / tomertu

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб в результате крушения вертолета в озере Ранко, сообщило радио Biobiochile.
Экс-глава государства находился на борту вертолета, который вылетел утром во вторник, сообщил экс-министр образования Чили Херардо Валера.

На борту вертолета находились также три его родственника, которые смогли выжить после крушения. Однако 74-летнему Пиньере не удалось спастись, его тело обнаружили спасатели на глубине около 40 метров.

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#оператор
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Умер чешский актер Карел Габл
Умер чешский актер Карел Габл, снявшийся в фильме «Сказка странствий»
06 февраля 2024, 23:37

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

На 88-м году жизни скончался известный чешский актер Карел Габл, который прославился своими ролями в фильмах как «Амадей» режиссера Милоша Формана и «Сказка странствий» Александра Митты, сообщает издание Echo 24.
«Габл был известен своей активной творческой деятельностью, сыграв роли в более чем 100 фильмах и телесериалах, а также принимал участие в многочисленных спектаклях и мюзиклах на сценах театров как в Праге, так и за ее пределами. Его творчество пользовалось популярностью не только в Чехословакии и Чехии, но и за ее границами», — отметило издание.
Карел Габл также завоевал признание советских зрителей благодаря своим ролям в фильмах Александра Митты, в частности, в картине «Сказка странствий». Кроме того, он снялся в таких известных советских фильмах, как «Соломенная шляпка», «Вешние воды», «Битва за Москву», «Соколово».

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#актёр
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#битва за москву
#оператор
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Такер Карлсон намерен добиваться интервью с Зеленским
06 февраля 2024, 23:16

Американский журналист Такер Карлсон выразил свое намерение провести интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В своем Twitter он заявил, что все предыдущие встречи украинского лидера с американскими СМИ не являются журналистикой, а скорее формой пропаганды.

«Американские издания уже не раз встречались с украинскими представителями и проводили интервью с президентом Зеленским. Мы сами обратились с просьбой о проведении интервью с ним и надеемся, что он согласится. Однако, интервью, которые он давал в США, скорее всего, были не столько информационными, сколько пропагандистскими мероприятиями, разработанными для поддержки его призывов о большей активной роли США в восточной Европе», — заявил он в своем видеообращении.
Карлсон прибыл в Россию в конце прошлой недели. Еще в сентябре 2023 года он сообщал о своих попытках взять интервью у президента Путина, однако получил запрет на это от американских властей.

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«Кокаиновые» бегемоты Пабло Эскобара стали угрозой для населения Колумбии
Daily Mail: в Колумбии бегемоты Пабло Эскобара начали нападать на людей
06 февраля 2024, 22:22

Фото: istock / Edafoto

В Колумбии на местных жителей начали нападать потомки бегемотов, которыми владел наркобарон Пабло Эскобар. Об этом пишет Daily Mail.

Сейчас в реках страны живут и размножаются 169 особей. Отмечается, что в Колумбии нет хищников, которые были бы способых сократить опуляцию «кокаиновых» бегемотов естественным путем. Из-за этого они объявлены инвазивным видом, которые угрожают экосистеме.

По рассказам колумбийцев, бегемоты со временем стали вести себя агрессивно и непредсказуемо.

«Они очень, очень опасны. Бегемоты начали нападать на людей», — рассказал журналисту телеканала Fox News один из местных жителей.
Пабло Эскобар ввез бегемотов из Африки 1980-х нелегальным путем для личного зоопарка. Спустя время 4 особи остались жить у заброшенного поместья и начали плодиться. Эксперты опасаются, что к 2040 году количество особей этих животных в Колумбии достигнет полутора тысяч.

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