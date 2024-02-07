Небензя заявил о причастности США к крушению Ил-76

Фото: сайт Кремля
Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что США прямо причастны к атаке на российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военными. Об этом сообщает ТАСС.
На заседании Совета Безопасности ООН Небензя подчеркнул, что у России имеются непреложные доказательства применения зенитного ракетного комплекса Patriot.
Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту находились 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины и трое сопровождающих, помимо шести членов экипажа. Самолет был сбит украинскими военными.
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«Это не оставляет сомнений в том, что Вашингтон прямо участвовал в этом инциденте», — отметил он.
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Артем Кузьмин