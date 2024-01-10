Небензя: Чехия пытается скрыть свою причастность к обстрелу Белгорода

Фото: сайт Кремля
Российский постпред Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН обвинил Чехию в попытках избежать ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов.
Российский постпред Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН обвинил Чехию в попытках избежать ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов.
«Чехия, побоявшись появиться на заседании СБ ООН 30 декабря, явно демонстрирует свои попытки избежать ответственности за поставку боеприпасов, связанную с терактом в Белгороде», — цитирует РИА Новости слова Небензи.
Россия ранее направила чешской стороне запрос на участие в заседании Совета Безопасности её постпреда для предоставления разъяснений по вопросу поставок вооружения Украине. Однако Чехия ответила отказом.
Читайте также:
Россия выступила против участия ряда стран ЕС в заседании СБ ООН по Украине
В НАТО заявили, что продолжат оказывать военную помощь Киеву
«Ошибаются»: Посол Боднар возмутился тем, что про Украину стали забывать
Диана Аванесян