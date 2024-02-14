Небогатый канадский студент летает на пары на самолёте из экономии

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Студент из Канады Тим Чен летает на учёбу на самолёте. Он подсчитал, что жизнь в Ванкувере обойдётся ему дороже, чем несколько перелётов в неделю из дома и обратно.
Не лишённый практической сметки будущий искусствовед подсчитал, что ему выгоднее и дешевле жить дома, в Калгари, и летать на пары в Ванкувер (примерно 680 километров), чем снимать квартиру. Поездка на учёбу занимает у Тима чуть более часа — полчаса на самолёте (150 долларов) и потом от аэропорта до вуза, как правило, автостопом или бесплатно с попутчиками. Таким образом студент намерен летать на занятия до самого диплома.
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