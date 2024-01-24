Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты

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В России в 2024 году подорожают авиабилеты. По прогнозам аналитиков, стоимость увеличится примерно на 10% из-за того, что авиаторы давно не меняли ценники, а издержки на обслуживание авиапарка росли.
Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян уверен, что рост цен будет больше. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».
По словам эксперта, вырастут цены и на отели. Мкртчян отметил, что на это повлиял резкий рост спроса на отдых внутри страны.
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«Ценники у авиаторов меняются несколько раз в год, естественно, всегда в сторону увеличения. О тех низких ценах, которые у нас были до ковида, мы можем только мечтать. Билет, который стоил пять тысяч, будет стоить шесть. То есть рост цен будет минимум 20 процентов. Единственное, пока удаётся сдерживать цены на билеты до Калининграда, Дальнего Востока, Магадана за счёт государственной поддержки», — сказал Мкртчян.
«Те люди, которые раньше ездили за границу, сейчас отдыхают не на Кипре, в Греции, в Испании, а в России. Соответственно, отельеры четырёх и пяти звёзд, – то, чего катастрофически у нас не хватает, — поднимают цены. И мы видим, что отели в горнолыжном Сочи, которые три года назад стоили десять тысяч рублей в сутки, сейчас стоят 20. Рост за три года составил 100 процентов», — сказал Алексан Мкртчян.Читайте также:
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Екатерина Шмакова