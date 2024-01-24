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Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты

Альянс турагентств: авиабилеты в России подорожают на 20%
24 января 2024, 11:47
Фото: IStock/undrey

Фото: IStock/undrey

В России в 2024 году подорожают авиабилеты. По прогнозам аналитиков, стоимость увеличится примерно на 10% из-за того, что авиаторы давно не меняли ценники, а издержки на обслуживание авиапарка росли.
Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян уверен, что рост цен будет больше. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».
«Ценники у авиаторов меняются несколько раз в год, естественно, всегда в сторону увеличения. О тех низких ценах, которые у нас были до ковида, мы можем только мечтать. Билет, который стоил пять тысяч, будет стоить шесть. То есть рост цен будет минимум 20 процентов. Единственное, пока удаётся сдерживать цены на билеты до Калининграда, Дальнего Востока, Магадана за счёт государственной поддержки», — сказал Мкртчян.

По словам эксперта, вырастут цены и на отели. Мкртчян отметил, что на это повлиял резкий рост спроса на отдых внутри страны.
«Те люди, которые раньше ездили за границу, сейчас отдыхают не на Кипре, в Греции, в Испании, а в России. Соответственно, отельеры четырёх и пяти звёзд, – то, чего катастрофически у нас не хватает, — поднимают цены. И мы видим, что отели в горнолыжном Сочи, которые три года назад стоили десять тысяч рублей в сутки, сейчас стоят 20. Рост за три года составил 100 процентов», — сказал Алексан Мкртчян.
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#билет
#отдых
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#туризм
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Порядка 23 миллионов туристов посетили Московскую область за год
24 января 2024, 11:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В 2023 году Московская область приняла свыше 23 миллионов туристов. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Количество туристов в Подмосковье с каждым годом увеличивается.

«<…>Во многом привлекательность Подмосковья для туристов обусловлена насыщенной культурно-развлекательной программой. Так, на территории Московской области в прошлом году было организовано и проведено 30 масштабных праздничных и культурно-массовых мероприятий, которые посетили более 300 тысяч человек. А посещаемость парков выросла почти на 30%»,— поделилась вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Стоит отметить, что самыми популярными направлениями у туристов были Сергиев Посад, Коломна, Одинцово, Серпухов, Истра и Дмитров.

Кроме этого, в новогодние праздников Подмосковье посетили 2,1 млн человек.

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#подмосковье
#сергиев посад
#серпухов
#истра
#одинцово
#дмитров
#коломна
#ирина каклюгина
#туристы
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Тревел-блогер Малых рассказал, как россияне зарабатывают во Вьетнаме
24 января 2024, 08:10

Фото: istockphoto/panida wijitpanya

Тревел-блогер Юрий Малых отправился в «русскую деревню» Муйне во Вьетнаме и рассказал, как зарабатывают россияне.
Своими наблюдениями блогер поделился на платформе «Дзен». По его словам, самое большое количество рабочих мест людям из России предоставляет индустрия серфинга и кайт-серфинга. До пандемии серф-инструкторы из России обслуживали тысячи туристов из России.

«Сейчас всё не так радужно, но все равно работа есть. Многие инструкторы сделали себе репутацию, стали частными преподавателями и, избавившись от необходимости платить проценты школам, всё же неплохо зарабатывают», —говорит Малых.
В Муйне выходцы из России зачастую работают автомеханиками. Российские автомеханики отличаются от вьетнамцев тем, что они объясняют фронт работ и выполняют работу в срок.

«Правда, и цены на услуги у них выше в два раза минимум!» — предупредил он.
Некоторые россияне преподают йогу, танцы, бокс, языки, а также задействованы бюьюти-сфере: делают массажи, ухаживают за лицом и телом, предоставляют услуги по шугарингу и маникюру.

«Есть здесь девушка, которая варит борщи. С утра сварила кастрюлю, а потом весь день на мопеде развозит по деревне страждущим», — рассказывает Юрий Малых.
Ранее российская путешественница отправилась на тайский курорт Пхукет и осталась довольна местной атмосферой. Своим мнением о курорте она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на «Дзене». По словам девушки, ночью туристы едут в Патонг на улицу Бангла-Роуд, планируя «хорошенько оторваться».

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#туризм
#туристы
#путешествие
#россияне
#туристический маршрут
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Талисман из Каширы во время кругосветного путешествия достиг Лимпопо
22 января 2024, 17:58

Фото: Саша Холодный

Талисман из Каширы вместе c участниками кругосветного путешествия «На Буханке вокруг света», добрался до Лимпопо. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Нашему известному земляку Саше Холодному, путешествующему вокруг света на автомобиле советского автопрома «Буханке», всё нипочём. Когда он стартовал из Каширы, сотрудники местного краеведческого музея передали ему на удачу талисман – Каширского котика. Сейчас вместе с путешественниками он находится в Африке и уже добрался до реки Лимпопо», – говорится в сообщении.
После окончания путешествия талисман займёт свое место в краеведческом музее Каширы.

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#подмосковье
#московская область
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#туризм
#путешествия
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Россиянин посетил Вьетнам и решил, что там отвыкли от туристов
21 января 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Javier Dall

Российский турист посетил Вьетнам и остался недоволен сервисом.
Свои впечатления турист рассказал порталу «Тонкости туризма» на платформе «Дзен». Россиянин Иван решил жить в отеле в самом центре Нячанга. Персонал был гостеприимным, но обслуживание было не самым лучшим.

По словам Ивана, персонал отеля постоянно забывал подготовить ланч-боксы для утренних экскурсий, а горничные забирали грязные полотенца, но новые не приносила, а также не заправляли кровати.

«Сама страна очень милая и уютная, но от туристов там отвыкли, как мне кажется», —сказал в заключении путешественник.
Путешественник отметил, что вьетнамцы очень добрые и приветливые, к россиянам относятся уважительно.

Ранее российская путешественница отправилась на тайский курорт Пхукет и осталась довольна местной атмосферой. Своим мнением о курорте она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на «Дзене». По словам девушки, ночью туристы едут в Патонг на улицу Бангла-Роуд, планируя «хорошенько оторваться».

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#отдых
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Россиянка рассказала, что на Пхукете «не избежать откровенных танцев»
21 января 2024, 14:34

Фото: istockphoto/kitzcorner

Российская путешественница отправилась на тайский курорт Пхукет и осталась довольна местной атмосферой.
Своим мнением о курорте она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на «Дзене». По словам девушки, ночью туристы едут в Патонг на улицу Бангла-Роуд, планируя «хорошенько оторваться».

«Мы там были пару раз, просто гуляли, но это совсем не наш вид досуга. Если говорить коротко, то любят это место те, кто хотят отдохнуть по-взрослому. В основном европейцы. Кстати, если пойдете туда просто прогуляться ночью, то зрелища очень откровенных танцев не избежать», — вспоминает россиянка.
Кроме баров в Патонге работает ночной рынок с едой и вещами. Цены еда особо не отличаются от цен в других местах, а вот вещи достаточно дорогие. Туристка отмечает, что отпуск на тайском курорте вышел душевным, хоть и дорогим. Тур на 12 ночей обошёлся в 240 тысяч рублей.

«На экскурсии мы потратили еще 47 тысяч рублей, плюс с собой брали 2 тысячи долларов, но от них осталось совсем ничего», —рассказала девушка.
Другая туристка побывала в китайском Шанхае. Её удивило отсутствие одной привычной вещи в городских заведениях— туалетов, пишет «Лента.ру».

«Я не понимаю, как тогда китайцы там едят, пьют кофе и куда они потом ходят справлять нужду. Подруга, которая живет в Шанхае, рассказала, что это китайцы. Им всё равно, хоть на улице справлять нужду, хоть где», — рассказала девушка.
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Блогер Малых назвал Бали психдиспансером для богатых русских

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#таиланд
#курорт
#туризм
#новости
#общество
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Популярный греческий пляж Навагио может исчезнуть
20 января 2024, 10:58

Фото:istockphoto/SHansche

Популярный среди туристов пляж кораблекрушений Навагио, который находится на греческом острове Закинф, может исчезнуть.
Об этом пишет российская Ассоциация Туроператоров (АТОР) в Telegram-канале.

Навагио известен как пляж кораблекрушений из-за судна «Панагиотис», севшего на мель в 1980 году. За последнее десятилетие из-за оползней и штормов состояние судна значительно ухудшилось. Корабль продолжает разрушаться.

«Островные власти, турбизнес и жители опасаются, что в течение нескольких лет судно может быть полностью смыто водой», —сказано в сообщении.
Муниципалитет Закинфа предложил ввести платный вход на пляж, а полученные средства отправить на консервацию объекта.

Ранее путешественник Юрий Малых назвал минусы популярных направлений, где зимуют россияне. Своё мнение он опубликовал в личном блоге на платформе «Дзен». Индонезийский остров Бали Малых считает психдиспансером для богатых русских. По его мнению, на курорт приезжают «продавцы успешного успеха, папкины криптомиллиардеры, эксперты по техникам дыхания через нестандартные отверстия».

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#пляжи
#греция
#туристический маршрут
#туризм
#туристы
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В Подмосковье горнолыжный курорт «Яхрома» готов к приему гостей
19 января 2024, 16:05

Фото: Евгений Рой

После обильных снегопадов трассы горнолыжных курортов Яхромы готовы к приему гостей. Об этом сообщил корреспондент.
Даже в сильный снегопад и метель горнолыжный курорт в Дмитровском округе пользуется популярностью у туристов.

«Катание на горных лыжах после снегопада — одно удовольствие! Свежий снег на трассах приятно хрустит и делает склоны еще более удобными для катания<…> В прошлые выходные из-за морозов посетителей в Парке «Яхрома» было немного, но зато уже начиная с вечера пятницы здесь ожидают наплыва туристов и спортсменов», — поделилась представитель горнолыжного курорта Парк «Яхрома» Инесса Кузнецова.

Стоит отметить, что в комплекс «Яхрома» оборудован современными трассами, для гостей представлен широкий выбор оборудования для любого уровня подготовки, а также комфортабельные отели и рестораны.

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#подмосковье
#горные лыжи
#курорт
#парк
#снег
#выходные
#яхрома
#дмитров
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Назван самый выгодный для путешествий в феврале город
Исследование OneTwoTrip: Выгоднее всего путешествовать в феврале в Ярославль
18 января 2024, 17:48

Фото: istockphoto.com/nantonov

Согласно исследованию OneTwoTrip, наиболее выгодно путешествовать в феврале в Ярославль, где бронь номера отеля подешевела в четыре раза.
Так, теперь ночь в отеле в городе обойдётся в 2 500 рублей.

Как пишет Газета.ру, также дешевле отдыхать в Петрозаводске, где номер стоит около 3 100 рублей.

Дешевле стало отдохнуть и в таких городах, как Сортавале, Геленджике, Калининграде, Пятигорске, Кисловодске и Эльбрусе.

Ранее исполняющий обязанности президента российского Союза туриндустрии Илья Уманский рассказал, что с начала 2023 года спрос на бронирование туров на лето по России вырос на 10-15% по сравнению с показателями прошлого года.

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#бронирование
#туризм
#рекомендации
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Россиянам назвали лучшее время для бронирования туров на лето
В Союзе туриндустрии заявили о возможности сейчас сэкономить на летнем отдыхе
18 января 2024, 13:46

Фото: IStock/Tatiana Terekhina

С начала 2023 года спрос на бронирование туров на лето по России вырос на 10-15% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом «Радио 1» рассказал исполняющий обязанности президента российского Союза туриндустрии Илья Уманский.
По словам эксперта, такой подход поможет сэкономить на летнем отпуске в несколько раз. Он призвал обращать россиян внимание на акции у туроператоров, авиа- и железнодорожных компаний.
«Сейчас есть акции раннего бронирования, это позволяет купить тур в несколько дешевле. При этом, напомню, что раннее бронирование не предполагает полной оплаты. Для того, чтобы зафиксировать за собой номер, достаточно внести от 10 до 30 процентов. Вся остальная сумма оплачивается летом, ближе к сезону или какими-то другими рассрочками», — отметил он.
Уманский отметил, что каждый год россияне для отдыха по России выбирают три направления: Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Но также растёт интерес и к отдыху в новых регионах.
«Основной спрос будет на Черноморском побережье – это и Краснодарский край, и Крым, им Абхазия и тому подобное. Но, конечно, сейчас идёт расширение географии поездок. Невозможно даже назвать регион, который сегодня не пользуется популярностью у туристов. Сейчас стало модно путешествовать в новые регионы, сейчас растёт интерес к автомобильному туризму», — заключил Илья Уманский.
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#отдых
#россияне
#регионы
#бронирование
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