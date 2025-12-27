На Камчатке начали перекрывать трассы из-за снежного коллапса
В Камчатском крае из‑за мощного циклона ввели ограничение движения на ряде автомобильных дорог. Об этом сообщило региональное правительство в Телеграм-канале.
На Октябрьской косе полностью прекращено дорожное сообщение. В настоящее время там круглосуточно ведутся восстановительные работы. Кроме того, местные власти распорядились о закрытии проезда для всех видом транспорта по маршруту Соболево — Карымай.
В настоящий момент решается вопрос с дорогой от Апачи до Усть‑Большерецка из‑за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер и наледь).
Дополнительно приостановлена работа паромных переправ в населённых пунктах Атласово и Таёжном. При этом судна «Сосновка» и «Камчатка» продолжают курсировать согласно расписанию.
Власти региона настоятельно рекомендуют жителям и гостям края воздержаться от поездок на личном транспорте и по возможности не выходить из дома.
