На Камчатке начали перекрывать трассы из-за снежного коллапса

27 декабря 2025, 03:36

Власти Камчатки перекрыли дороги из-за сильного снегопада

Фото: iStock/MarianVejcik

В Камчатском крае из‑за мощного циклона ввели ограничение движения на ряде автомобильных дорог. Об этом сообщило региональное правительство в Телеграм-канале.