Синоптик Ильин спрогнозировал усиление холодов в Москве после Нового года

26 декабря 2025, 17:17

Фото: iStock/Nastco

В новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье ожидается морозная погода, которая продержится до Рождества. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





По его прогнозу, днем 7 января днем столбики термометров покажут около -10…17 °С. А между Новым годом и Рождеством ожидается устойчивая морозная погода без существенных потеплений.





«В ближайшие дни осадки продолжатся: местами возможен небольшой снег, а более заметное усиление ожидается в ночь с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник. Температурный режим начнет меняться после сегодняшней оттепели. Уже в субботу похолодает до 0…-2 °С, что усилит гололедицу на дорогах", - рассказал Ильин в разговоре с Москвой 24.

«28 декабря ожидается снег от небольшого до умеренного. Ночная температура в пределах -5...-10 °С, днём -3...-8 °С. То есть температура уже будет вновь ниже климатической нормы», — отметила синоптик.