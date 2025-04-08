«Небритый, волосатый, вонючий»: Анфиса Чехова раскрыла, в чем заключается истинная брутальность мужчин

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Глава комитета по демографии партии «Новые люди» Анфиса Чехова призвала мужчин уходить в декрет в случае, если жена более успешна в карьере. Слова бывшей телеведущей приводит Shot.
По словам Чеховой, мужчины имеют право уйти в декрет, однако они не делают этого из-за возможного общественного осуждения. Считается, что мужчина должен работать, а не сидеть дома и менять ребенку подгузники. Анфиса уверена, что женщины начнут чаще рожать, если в декрет будут уходить папы.
Она добавила, что в России пора вводить моду на мужчин, которые могут хорошо заботиться о женщине и ребенке.
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«Брутальность заключается в ответственности, которую мужчина берёт, в умении заботиться о женщине. А просто, как это говорится, небритый, волосатый, вонючий — это не брутальность. А когда мужчина от подгузников морщится — это не брутальность», — отметила Чехова.
Она добавила, что в России пора вводить моду на мужчин, которые могут хорошо заботиться о женщине и ребенке.
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Элина Позднякова