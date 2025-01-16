В Госдуму внесли законопроект об увеличении пособия по уходу за ребёнком

Депутаты от фракции ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект об увеличении пособия по уходу за ребёнком до полутора лет с 40% до 60% от среднего заработка родителя. Соответствующий документ представлен в электронной базе нижней палаты парламента.