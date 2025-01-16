В Госдуму внесли законопроект об увеличении пособия по уходу за ребёнком

Фото: iStock/Miljan Živković
Депутаты от фракции ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект об увеличении пособия по уходу за ребёнком до полутора лет с 40% до 60% от среднего заработка родителя. Соответствующий документ представлен в электронной базе нижней палаты парламента.
Отмечается, что в случае принятия изменения будут внесены в 15-ю статью закона «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» и статью 11.2 закона «Об обязательном соцстраховании на случай временной нетрудоспособности и в вязи с материнством».
Их положений законопроекта следует, что размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет установится на уровне 60% от среднего дохода родителя.
Также предлагается установить, что минимальный размер пособия должен равняться 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка.
Авторы инициативы подчеркнули, что в настоящее время выходящие в декрет россиянки могут получить только 40% от своего прежнего среднего заработка. При этом, если женщина не работала, была уволена в следствие ликвидации организации или стала матерью во время обучения в вузе, ей полагается минимальный размер пособия. Он составляет 9227,24 рубля, то есть является ниже регионального прожиточного минимума на ребёнка.
Читайте также:
Депутаты ГД в I чтении приняли законопроект о продлении маткапитала до 2030 года
Госдума может в марте рассмотреть проект о запрете продажи вейпов в России
Володин раскрыл, стоит ли ждать полного запрета видеоигр в России
Их положений законопроекта следует, что размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет установится на уровне 60% от среднего дохода родителя.
Также предлагается установить, что минимальный размер пособия должен равняться 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка.
Авторы инициативы подчеркнули, что в настоящее время выходящие в декрет россиянки могут получить только 40% от своего прежнего среднего заработка. При этом, если женщина не работала, была уволена в следствие ликвидации организации или стала матерью во время обучения в вузе, ей полагается минимальный размер пособия. Он составляет 9227,24 рубля, то есть является ниже регионального прожиточного минимума на ребёнка.
Читайте также:
Депутаты ГД в I чтении приняли законопроект о продлении маткапитала до 2030 года
Госдума может в марте рассмотреть проект о запрете продажи вейпов в России
Володин раскрыл, стоит ли ждать полного запрета видеоигр в России
Анастасия Чинкова