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Нечистоты затопили улицы подмосковного города

Baza: улицы подмосковного Королева затопило канализационными стоками
Фото: iStock/maradek

Несколько улиц в подмосковном Королеве оказались затоплены канализационными стоками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



По словам местных, нечистоты с характерным запахом охватили улицы Большая Комитетская, Маяковская, Нестеренко и Тихомирова. Попытки коммунальных служб устранить проблему, как утверждается, заметного результата не принесли.

Затем появилась еще одна коммунальная авария. В Королеве начались перебои с водоснабжением. Сначала отключения зафиксировали в одном микрорайоне, затем — во всем городе. В магазинах быстро закончилась питьевая вода, а подвоз цистерн осуществлялся выборочно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил, что во время реконструкции водовода была повреждена старая чугунная труба. В связи с этим подача питьевой воды ограничилась автоматически. Через некоторое время холодное водоснабжение было восстановлено.

Лидия Пономарева

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