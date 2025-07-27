Нечистоты затопили улицы подмосковного города
Несколько улиц в подмосковном Королеве оказались затоплены канализационными стоками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По словам местных, нечистоты с характерным запахом охватили улицы Большая Комитетская, Маяковская, Нестеренко и Тихомирова. Попытки коммунальных служб устранить проблему, как утверждается, заметного результата не принесли.
Затем появилась еще одна коммунальная авария. В Королеве начались перебои с водоснабжением. Сначала отключения зафиксировали в одном микрорайоне, затем — во всем городе. В магазинах быстро закончилась питьевая вода, а подвоз цистерн осуществлялся выборочно.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил, что во время реконструкции водовода была повреждена старая чугунная труба. В связи с этим подача питьевой воды ограничилась автоматически. Через некоторое время холодное водоснабжение было восстановлено.
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