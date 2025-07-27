В Москве голый бородач бегал по улице с камнем и угрожал силовикам

27 июля 2025, 11:03

В Москве голый бородатый мужчина разгуливал по проезжей части и пугал прохожих

Фото: Istock/Анатолий Тушенцов

Своеобразная «голая вечеринка» прошла в ночь на 27 июля. По одной из улиц столицы разгуливал обнажённый мужчина, который пугал прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.