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В Москве голый бородач бегал по улице с камнем и угрожал силовикам

В Москве голый бородатый мужчина разгуливал по проезжей части и пугал прохожих
Фото: Istock/Анатолий Тушенцов

Своеобразная «голая вечеринка» прошла в ночь на 27 июля. По одной из улиц столицы разгуливал обнажённый мужчина, который пугал прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Инцидент, шокировавший прохожих, произошёл на Академической улице в Москве. Голый бородатый мужчина бегал по проезжей части и газонам, держа в руке булыжник. Периодически бородач останавливался и пританцовывал.

Прибывшие сотрудники Росгвардии пытались задержать нарушителя общественного порядка, но мужчина сначала угрожал силовикам камнем и несколько раз успешно уклонялся от их попыток задержания. После чего бородач устроил забеги от росгвардейцев, пытаясь скрыться. Судьба мужчины остаётся неизвестной.

Ранее сообщалось о бесстыдстве, произошедшем в центре Москвы, где мужчину арестовали за занятия любовью с девушкой.

Ольга Щелокова

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