В Москве голый бородач бегал по улице с камнем и угрожал силовикам
Своеобразная «голая вечеринка» прошла в ночь на 27 июля. По одной из улиц столицы разгуливал обнажённый мужчина, который пугал прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент, шокировавший прохожих, произошёл на Академической улице в Москве. Голый бородатый мужчина бегал по проезжей части и газонам, держа в руке булыжник. Периодически бородач останавливался и пританцовывал.
Прибывшие сотрудники Росгвардии пытались задержать нарушителя общественного порядка, но мужчина сначала угрожал силовикам камнем и несколько раз успешно уклонялся от их попыток задержания. После чего бородач устроил забеги от росгвардейцев, пытаясь скрыться. Судьба мужчины остаётся неизвестной.
Ранее сообщалось о бесстыдстве, произошедшем в центре Москвы, где мужчину арестовали за занятия любовью с девушкой.
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