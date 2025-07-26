«Шипящая опасность»: В Подмосковье зафиксирована массовая атака гадюк
В Подмосковье зафиксирована повышенная активность гадюк, которые прячутся в траве и резко нападают на людей. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».
По предоставленным данным, в токсикологическое отделение Института Склифосовского доставили четырёх женщин, которые пострадали от укусов ядовитых змей. Одной из потерпевших оказалась 78-летняя пенсионерка, которая наткнулась на гадюку, собирая в лесу ягоды. Другая женщина в возрасте 32 лет получила укус в ногу из-за того, что наступила на змею, греющуюся на тропинке.
Нападение обыкновенной гадюки было также зафиксировано в Тверской области, где 47-летняя женщина получила опасный укус, избавляясь от сорняков на собственном участке. У всех потерпевших наблюдались отеки и сильные боли. Отмечается, что особенно часто жертвами гадюк становятся женщины.
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