«Шипящая опасность»: В Подмосковье зафиксирована массовая атака гадюк

26 июля 2025, 16:14

В Институт Склифосовского доставили четырёх женщин, пострадавших от укусов гадюк

Фото: Istock/Leonid Ikan

В Подмосковье зафиксирована повышенная активность гадюк, которые прячутся в траве и резко нападают на людей. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».