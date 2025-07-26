Три человека погибли в ДТП на юго-востоке Подмосковья
Три человека погибли в ДТП в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Авария произошла в 09:13 мск на 59-м километре автодороги М-5 «Урал». 47-летний водитель, управляя грузовым автомобилем, наехал на две остановившиеся на правой обочине по причине столкновения машины марок «Лексус» и «Лада».
В результате ДТП погибли водители легковушек, а также 9-летняя пассажирка одной из машин. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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